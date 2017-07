​Artist Wanted Se cauta artisti pentru ilustrarea povestilor cartierului bucurestean Pantelimon, pe zidurile unor foste hale industriale; premii de 3000 de euro

"Rog seriozitate si imaginatie, astept provincia si lumea larga, pana la 15 august cel tarziu. Ofer recompensa, dupa buget, si aprecierea posteritatii".





Ce trebuie sa faca artistii

Premii de 3000 de euro

De pilda, doamna Mariana, fosta tesatoare la Filatura de Bumbac, cauta artist urban ca sa-i zugraveasca viata pe acoperisul fabricii.Proiectul pune la bataie 27 de povesti despre Pantelimon, menite sa-i inspire pe artisti."Vanatoarea povestilor de cartier (lansata in urma cu o luna) a scos la iveala vieti trecute, situatii de tranzitie sau accente prezente ale traiului din cartierul dormitor Pantelimon. De la vanzatorii ambulanti, care-si revarsa zilnic pe trotuare roadele gradinilor din preajma metropolei, la viata pe strazile cu nume de pesti din peninsula Ostrov a Fundenilor, cu salturi inapoi in timp, in tineretile comuniste mai mult sau mai putin revolutionare, la amintirile tesatoarelor din filatura, trecand prin molcomul trai al nomenclaturistilor de pe Ferdinand si sfarsind inevitabil in versuri si acorduri de BUG Mafia", se arata in anuntul organizatiei Make a Point.Artistii interesati sunt rugati sa trimita o propunere detaliata a proiectului, un protofoliu si o scurta motivatie a alegerii pe care o fac, in urma lecturarii povestilor din cartier. Formularul de inscriere odata completat va fi trimis pe adresa, impreuna cu un necesar de productie si un buget estimat.Termenul pana la care artistii trebuie sa-si aleaga una sau mai multe povesti, pe care sa le ilustreze apoi intr-o forma la alegere, este 15 august 2017. Rezultatele selectiei vor fi anuntate la finele lunii august. Apelul catre artisti in forma completa poate fi gasit aici In perioada septembrie-octombrie va avea loc alocarea spatiilor si programarea lucrarilor. Artistii vor fi invitati sa-si execute operele chiar sub ochiul critic al publicului, in cadrul Zilelor de Street Art "Uriasi de Pantelimon" (13-15 octombrie 2017), prima expozitie permanenta in aer liber din Romania.Dupa finalizare, lucrarile vor fi jurizate prin vot popular (chiar de catre locuitorii cartierului) in cadrul unei competitii publice, cu premii in valoare totala de 3000 euro.Spatiile avute in vedere pentru ilustrarea povestilor din cartier sunt: fosta Filatura de Bumbac, fosta Centrala a Lanii, fosta Postavarie Romana.Proiectul a starnit deja curiozitatea unor nume celebre din lumea artei urbane, precum Martha Cooper, Selina Miles si Biancoshock.Sunt asteptati pictori, arhitecti, urbanisti si designeri sa cunoasca comunitatea Pantelimonului si sa contribuie cu talentul lor la scrierea unei pagini inedite de istorie locala.