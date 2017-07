Festivalul de Film si Istorii de la Rasnov: 10 zile, 44 de filme, peste 70 de invitati speciali si 15 concerte

Cea de-a noua editie a FFIR se deschide vineri, 28 iulie, in Gradina Cetatii Rasnov, cu performance-ul improvizatie de muzica si coregrafie "Dar despre ce e vorba?" tipare si forme libere-, urmat de proiectia filmului, in prezenta regizorului Nae Caranfil. Cineastul va fi alaturi de publicul festivalului si sambata, 29 iulie, de la ora 15:30, la dezbaterea Bucuresti 1977.Postfata dramei unui oras gazduita de cinematograful Amza Pellea, precum si duminica, 30 iulie, cand, de la ora 13:30, va prefata proiectia filmuluiIn primul weekend de festival, intre 28 si 30 iulie, de la 11.00 la 21.00, in Gradina Cetatii Rasnov, poate fi vizitat zilnic Salonul de Istorii Scrise, aflat la prima editie.Ca la toate celelalte manifestari ale festivalului, accesul va fi gratuit. Ultima parte a zilei de sambata, 29 iulie, va fi una sud-americana. Ea va incepe cu inaugurarea expozitiei de fotografieTrei saptamani in Anzi a scriitorului Marius Chivu si filologului Marius Radoi. O parte din fotografiile care ilustreaza volumul, publicat de Marius Chivu la editura Humanitas, alaturi de cateva instantanee inedite, vor putea fi admirate in Gradina Cetatii Rasnov.In seara de vineri, 4 august, incepand cu ora 19:00, cei doi autori vor povesti despre making-of-ul fotografiilor si calatoriei si vor oferi autografe. De la ora 20:00, va incepe concertul ArgenTango al Analiei Selis, urmat de proiectia speciala a filmului. Filmul ce va fi proiectat la FFIR 2017 il are pe actorul Gael Garcia Bernal in rolul inspectorului pornit pe urmele poetului chilian premiat cu premiul Nobel Pablo Neruda, care devine fugar din tara sa de origine la sfarsitul anilor 1940 pentru a se alatura Partidului Comunist.Duminica dimineata, 30 iulie, de la 9.30, va fi proiectat filmul Independenta Romaniei (1912, r: Grigore Brezeanu, Aristide Demetriade), insotit de comentariul live al istoricului Mirela Murgescu. Tot duminica, de la 16.00, la Cinematograful Amza Pellea, va avea loc dezbaterea Entertainment. Blockbuster. Film, la care vor participa Andrei Boncea (producator), Tudor Giurgiu (regizor, Director TIFF) si Codin Maticiuc (actor). Seara de duminica se va incheia in Gradina Cetatii Rasnov cu un concert acustic The Mono Jacks si cu proiectia filmului La drum cu tata, in prezenta producatorului Daniel Mitulescu.