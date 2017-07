Defilare de ambulante, resuscitarea unui stop cardiorespirator si povesti din viata personalului de la Salvare, la 111 ani de la infiintarea Serviciului de ambulanta in Romania

Defilare de ambulante, resuscitarea unui stop cardiorespirator, asistenta medicala in 40 de puncte ale Capitalei si povesti din viata angajatilor de la Salvare fac parte din manifestarile de vineri, de pe Arena Nationala si de pe strazile Bucurestiului, la 111 ani de la infiintarea Serviciului de Ambulanta in Romania, o initiativa privata a profesorului Nicolae Minovici. Primul echipaj de ambulanta era format, in 1906, din vizitiu si sergenti de oras instruiti de catre profesor, potrivit news.ro.



Patruzeci si cinci de ambulante din toate judetele si municipiul Bucuresti vor defila, vineri, in Capitala, la implinirea a 111 de la aparitia in 28 iulie 1906 a primei salvari, initiativa privata a profesorului Nicole Minovici.

Cu acelasi prilej, echipajul SABIF va face o demostratie privind resuscitarea in stop cardiorespirator si vor fi povestite intamplari care au facut diferenta dintre viata si moarte.

De asemenea, cele 40 de echipaje ale Serviciilor Judetene de Ambulanta vor acorda, timp de o ora, consultatii medicale in 40 de puncte aglomerate din Capitala.

"Este modul in care noi, cei de la Ambulanta, vrem sa ne cinstim inaintasii, vrem sa ne bucuram ca salvarea a ajuns la aceasta varsta respectabila si sa serbam, totodata, este un fanion in medicina de urgenta, un reper", a declarat pentru News.ro managerul Serviului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, dr Alis Grasu.

Primul Serviciu de ambulanta in Romania a fost infiintat sub deviza "Totdeauna tuturor, gata pentru ajutor'', deviza care se pastreaza si astazi. Echipajul era format, in 1906, din vizitiu si sergenti de oras instruiti de catre profesorul Minovici.

De fapt, Salvarea a inceput sa functioneze la 1 august 1907, Romania devenind astfel al treilea stat din Europa cu serviciu de ambulanta dupa Olanda si Austria. Astazi, flota nationala de ambulante a Serviciilor Publice de Ambulanta din Romania cuprinde peste 2000 de masini care merg anual la aproape trei milioane de cazuri.