Peste 40.000 de bucuresteni si turisti au participat la festivalul B-FIT in the Street!

Printre cele mai notabile prezente la festival se numara artistii companiei Teatro Pavano, care au adus la Bucuresti Danzanti, cel mai recent spectacol prezentat in acest an la faimosul Carnaval de la Nisa din februarie. Dupa ce au fost in Germania, Cipru si la Paris, artistii Danzanti pe catalige au dansat in weekendul 7 - 9 iulie pe muzica spaniola, pe Calea Victoriei, in Piata Universitatii si Piateta Odeon.Pentru prima data in Romania a fost Planete Vapeur, faimoasa companie a familiei Povigna din Franta, care creeaza spectacole si caruri alegorice pentru carnavaluri inca din anul 1900. Compania Planete Vapeur a reprezentat Franta la festivalul Busker din Kuala Lumpur, la Carnavalul Aoussou din Tunisia, in Japonia la Carnavalul Chimizu si Kobe, la parada de la Singapore, la Carnavalul de la Noumea in Noua Caledonie, iar la Bucuresti a participat la deschiderea B-FIT in the Street! cu spectacolul de personaje cyborg gigantice Microcosmos.Daca primul weekend de teatru de strada B-FIT in the Street! a fost unul al spectacolelor feerice, al doilea weekend din iulie a adus la Bucuresti un numar record de artisti internationali, iar weekendul urmator a stat sub semnul reprezentatiilor dinamice, iar ultimele doua weekenduri de festival au umplut strazile orasului cu numere de dans si jocuri de lumini.Pe langa personaje inspirate din filmul hollywoodian Tron (Glow Drums, Austria), misterioase pasari gigant luminate in diverse culori (Birdmen, Olanda), personaje de circ pe picioroange, care fie jongleaza, fie merg pe monocicluri si interactioneaza cu publicul, bateristi cu tobe si costume care stralucesc in intuneric (Spark, Marea Britanie), statuile vivante ale Teatrului Masca si multi alti artisti care au animat strazile Bucurestiului in fiecare weekend din iulie, B-FIT in the Street! 2017 a pregatit cateva momente memorabile pentru locuitorii Capitalei precum paradele festivalului si spectacolele nocturne de proportii.Printre punctele culminante ale celei de-a noua editii B-FIT in the Street! s-a numarat parada de deschidere a festivalului din 1 iulie, de pe Bulevardul Unirii.In ciuda caniculei, mii de spectatori romani si straini au tinut pasul cu artisti pe catalige in costume spectaculoase si creaturi mecanice cu picioare gigantice de care erau atarnati acrobati cantand la vioara. Dupa parada, Piata Constitutiei a devenit neincapatoare in timpul celor doua spectacole nocturne din deschiderea festivalului.Zeci de mii de participanti au trecut de la momente de liniste deplina, la sunete de uimire si aplauze in timpul productiilor spectaculoase din Italia, Osa Show si Carillon 3.1. Al doilea weekend de festival a programat pentru ziua de sambata, 8 iulie comedia muzicala jucata pe verticala de acrobatii italieni de la Wanted si, un moment aplaudat indelung de public, spectacolul nocturn Fiore di Loto, care a instalat in Piata Universitatii o scena impresionanta, cu petale luminoase care se deschideau si inchideau pentru a dezvalui momente de dans si muzica live, proiectii de lumina si jonglerii cu focul.Ultimul weekend al Festivalului International de Teatru de Strada Bucuresti B-FIT in the Street! a rezervat pe 29 iulie, in Piata Universitatii, o reprezentatie neobisnuita de teatru de papusi uriase, spectacolul Dundu aplaudat la Festivalul Luminilor de la Ierusalim, premiat cel mai bun eveniment european la Berlin si jucat in Las Vegas, Seul, Londra.