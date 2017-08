Cronica de film Atomic Blonde (2017) - La Femme Charlize

(David Percival)David Leitch are in spate o cariera impresionanta in materie de cascadorii si din 2014 incoace a trecut in spatele camerei de filmat, oferind alaturi de Chad Stahelski povestea asasinului "John Wick". In curand o sa vedem ce face cu "Deadpool 2" dar pana atunci ii apreciem munca in "Atomic Blonde". Daca scenariul urmeaza firul narativ clasic al filmelor cu spioni iar intorsaturile de situatii sunt evidente pana la ultima secventa, cadrele si scenele de actiune dovedesc munca unui fin cunoscator al tainelor cascadoriilor cu tot cu micile sincope si montaje alerte pe melodii cunoscute. "Father Figure" se alatura altor hituri aduse in filmele de actiune si alaturate scenelor tari in care eroul - aici eroina - ne arata ce ii poate pielea.Sursa foto: Cinemagia.ro"Atomic Blonde" este la origine o adaptare dupa un roman grafic dar in forma finala devine filmul prin care Charlize Theron demonstreaza ca nu are nevoie de ajutor sau artificii pentru a deveni Jane Bond. Theron imparte pumni si picioare cu darnicie, converseaza cu usurinta in rusa, suedeza si germana - cu un accent prost dupa spusele unui personaj - si nu se chinuie din punct de vedere actoricesc. Asa cum Keanu Reeves presteaza un joc relaxat in seria "John Wick", Charlize Theron poate oricand continua aventurile agentei Lorraine Broughton, "Atomic Blonde" ofera posibilitatea unui sequel - acum sa vedem ce se intampla pe linia incasarilor.Distributia este completata de James McAvoy intr-un rol care i s-ar fi potrivit ca o manusa lui Michael Fassbender - oricum cei doi si-au servit replicile cu spor in seria "X-Men" - dar reuseste un personaj uns cu toate alifiile, dar din pacate previzibil pana la ultima replica. Sofia Boutella nu reuseste anul asta sa aiba noroc cu rolurile alese. In afara de o serie de scene senzuale alaturi de Theron, Boutella ne priveste cu ochii ei de caprioara si in afara de tinutele sumare nu ne ofera o perspectiva prea incurajatoare in materie de talent actoricesc dar ii tinem pumnii. Intotdeauna este loc de imbunatatiri. Prin fata ochilor defileaza Toby Jones si John Goodman in rolurile standard de agenti cu rang inalt in MI6 respectiv CIA, dar parca mai simpatic este Bill Skarsgard in rolul omului de legatura al Blondei Atomice.Sursa foto: Cinemagia.roChichita din "Atomic Blonde" este simpla si de efect. Oferim publicului - in special tinerilor - o viziune despre Razboiul Rece si Caderea Zidului Berlinului pe ritmuri rock si pop. Charlize Theron ne prezinta o duzina de sugestii in materie de tinute pentru sezonul toamna-iarna pe stil retro '80, iar coloana sonora reuseste sa ia fata ofertei din "Guardians of the Galaxy 2". Queen, David Bowie, George Michael, Nena, Depeche Mode, After The Fire, New Order sustin filmul mai bine decat o face scenariul."Atomic Blonde" este un film de actiune fara pretentii exagerate dar cu un punct nevralgic, un scenariu previzibil. Noroc cu la femme Charlize si noroc cu o coloana sonora de calitate. Pacat ca se putea mult mai bine.