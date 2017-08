Sibiu: Circuit de arta stradala cu picturi murale pe scoli si licee

"Turul de Arta Stradala de la Sibiu s-a nascut din dorinta de a arata turistilor si alte zone ale orasului, nu doar centrul istoric. Circuitul este un instrument foarte bun cu care operatorii de turism pot lucra, Sibiul aliniindu-se astfel putinelor mari orase ale lumii precum Paris, Berlin, Londra, Bristol sau New York, care se pot mandri cu un astfel de tur", spune Florina Vlad, Art Director al Sibiu International Street ART Festival.Circuitul cuprinde 48 de picturi murale si instalatii, toate amplasate in zone mai putin explorate ale Sibiului, pe 3.500 de metri patrati de ziduri. Picturile murale au fost realizate in cadrul unei campanii denumite "Culorile Romaniei" sprijinite de Policolor.Premiera editiei din 2017 a fost realizarea unei lucrari ("Imbratisare") pe o cladire privata din Sibiu, un bloc de locuinte, de catre artistul Pisica Patrata (pe numele sau real Alexandru Ciubotariu), ambasador al campaniei "Culorile Romaniei".O alta lucrare impresionanta este muralul lui Recis, cel mai mare ca dimensiune - 140 mp, realizat pe un zid lateral al Liceului Economic "George Baritiu". Liceul Pedagogic din oras a beneficiat de sapte lucrari, la Scoala Generala 21 au fost realizate patru murale, iar pe zidurile liceului Teoretic "Onisifor Ghibu" au fost realizate doua lucrari.