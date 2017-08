Fotografii din a doua zi a festivalului Haferland

Articol webPR

Festivalul Saptamana Haferland atrage participanti de toate varstele, fascinati de frumusetea peisajelor, dar si de traditiile sasesti din zona. In a doua zi de festival, la Homorod si Viscri, au ajuns peste 500 participanti, dintre care o mare parte tineri. Acestia s-au bucurat de concerte in bisericile fortificate din cele doua localitati, de momente de dansuri populare, precum si de un foc de tabara feeric. Cei mai multi dintre acestia vor ramane in Haferland pana duminica, atunci cand, la Crit, peste 2000 persoane sunt asteptate la brunch-ul din zona Bisericii Fortificate din sat.