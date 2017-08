Incepe Divan Film Festival: filme, teatru, concerte si demonstratii culinare

Vineri incepe cea de-a opta editie a Divan Film Festival, singurul festival dedicat filmelor, muzicii si artei culinare balcanice, din Craiova. In programul festivalului se regasesc 18 filme de lungmetraj, 20 de scurtmetraje, o piesa de teatru, concerte si demonstratii culinare.Filmul care va deschide editia dedicata amorului balcanic este Burek/ Bourek (r. Vladan Nikolic, Grecia/Cipru/SUA, 2016), o comedie dulce-amaruie in care protagonistii calatoresc, mananca si se iubesc in insula fictionala Chronos. Proiectia filmului va fi precedata de concertul celebrei trupe de muzicanti romi din satele Clejani si Zece Prajini, Mahala Rai Banda.Alte doua evenimente muzicale completeaza programul festivalului: Trio Solaar, un ansamblu format din trei tineri muzicieni cu o bogata experienta solistica, camerala si orchestrala, va concerta luni, 21 august, iar deja traditionalul concert IMPEX, trupa cunoscuta drept importatoare si exportatoare de sunete muzicale din diferite universuri (rock, house, muzica etnica, muzica clasica contemporana, manele), va avea loc miercuri, 23 august, in Port Cultural Cetate.Parteneriatul cu festivalul de teatru Ideo Ideis continua si anul acesta cu un spectacol al trupei Playhood, format din adolescenti de la "Clubul de educatie alternativa" din Ferentari.Astfel, sambata, 19 august, de la ora 20.00, la Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova (Sala Studio), se va juca "Home", povestea unor adolescenti dintr-un centru de reeducare pentru minori. Inchisi, izolati de societate si fortati sa urmeze o multime de reguli, acestia sunt convinsi de "baiatul nou" sa evadeze."Home" este despre varsta adolescentei si despre tot ceea ce vine la pachet cu asta: alegeri gresite, rebeliune, dispret fata de orice fel de autoritate, lipsa de modele, asumarea sau neasumarea unui destin.Nici demonstratiile culinare nu lipsesc din programul acestei editii. Unul dintre invitatii traditionali ai festivalului este Mircea Groza, care face adevarate demonstratii de virtuozitate gastronomica, aratandu-ne cum se poate reconstitui bucataria romana din preparate actuale, dar si cea dacica, gratie descoperirilor arheologice.Mircea Groza revine la Port Cetate luni, 21 august, pentru un show culinar de zile mari.Marti, 22 august, schimbam meniul balcanic cu unul spaniol gratie lui Alejandro Barrachina Domenech: burta de vita a la Madrid, tortilla espanola, paella valenciana, caracatita "A Feira" din Galicia, rosii varietate roz din Barbastro cu ulei din masline extra virgin si sare de mare grosiera.Nicu Dumitru reprezinta la Divan Film Festival anul acesta bucataria traditionala tiganeasca si ne aduce stevie impletita ursareasca si sax aj mas (varza cu carne). Le degustam miercuri, 23 august. Tot miercuri, 23 august, de la ora 21.30, va avea loc si proiectia aniversara a filmului care a lansat-o pe Rona Hartner, si care a castigat un premiu Cesar pentru cea mai buna muzica (patru dintre piesele de pe soundtrack fiind semnate de Adrian Minune), Gadjo Dilo. Proiectia are loc la 20 de ani de la premiera si se va intampla in prezenta actritei principale, Rona Hartner.