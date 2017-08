40 de spectacole si intalniri cu creatorii acestora, la editia aniversara a festivalului Undercloud. Pascal Bruckner, Frederic Beigbeder si Oana Pellea, printre invitati 

Este vorba despre lectura piesei Cu ce va servesc?, ziua in care festivalul se deschide cu productia Institutului Grotowski, Ultima banda a lui Krapp, regizorul acestuia, Jaroslaw Fret, va fi provocat la o discutie despre Teatrul independent vs. teatru sarac, de catre criticul Octavian Saiu. Grotowski in secolul XXI va fi tema dialogului, Jaroslaw Fret fiind regizor si actor, dar si directorul Institutului Grotowski din Polonia.La 50 de ani de cariera,isi face debutul in teatrul independent din Romania cu un text montat in premiera in tara noastra: Hughie de Eugene O'Neill. Spectacolul, productie UNTEATRU, va fi prezentat in festival insi va fi urmat de un dialog cu Alexa Visarion Despre viata si teatru, in ce ordine vreti.Importanta dansului in societate, impactul social al acestuia, sunt temele discutiei la care vor participa perfomerii companiei israeliene MASH si Constantin Chiriac, directorul Festivalului International de Teatru de la Sibiu.Doua evenimente speciale il vor avea in prim plan pe filosoful, eseistul si romancierul: Craciunul presedintelui ce a avut lectura in premiera mondiala anul trecut in festival, se va juca pentru prima data, in prezenta autorului. Datorita cererii mari de bilete, spectacolul va avea doua reprezentatii, in 30 august. Din distributie fac parte actorii Claudiu Bleont, Marian Ralea, Vlad Logigan, Vlad Birzanu si Iulia Lazar.Pascal Bruckner a ales sa isi lanseze cel de-al doilea text dramatic, din nou in premiera mondiala, la UNDERCLOUD. Este vorba despre lectura piesei Cu ce va servesc?, ce va fi regizata de Chris Simion-Mercurian si care ii are in distributie pe Maia Morgenstern si Vlad Logigan.Spectacolul-lectura dupa romanul lui, Oona & Salinger, regizat si dramatizat de Chris Simion-Mercurian, va avea premiera in festival, in prezenta autorului. Alaturi de Carla Maria Teaha si Seban Pavlu, invitat special in distributie este actorul George Mihaita. De altfel, scriitorul francez va participa si la reprezentatia cu numarul 700 a spectacolului Dragostea dureaza 3 ani, regizat de Chris Simion-Mercurian, dupa romanul sau omonim.Editia aniversara UNDERCLOUD prezinta 16 spectacole in competitie, realizate de catre cei mai tineri si mai talentati artisti independenti, dar si o serie de spectacole invitate, montari cu notorietate in teatrul romanesc.Prima productie Grivita 53, un proiect de sustinere in campania G53 Primul teatru construit impreuna, spectacolul A.A.A., scris si regizat de Chris Simion-Mercurian, este prezent in festival in. In aceeasi zi, Efectul razelor gamma asupra craitelor lunatice ne propune fascinanta intalnire cu o mare artista a teatrului romanesc, Oana Pellea.Programul complet al festivalului este disponibil aici Biletele pot fi achizitionate direct de la Casa de bilele ARCUB, intre orele 14.00-20.00 si online prin mystage sau eventbook.