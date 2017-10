webPR: Jocuri si jucarii la prima editie a targului Start 2 Play la Romexpo, in noiembrie

Weekendul 25 - 26 noiembrie aduce la Romexpo Bucuresti prima editie a targului international START 2 PLAY, eveniment dedicat jocurilor, gadgeturilor si jucariilor de orice fel. Start 2 Play ia cu asalt Pavilionul C6, iar programul de vizitare este zilnic, intre orele 10.00-19.00. Organizator: XTRA EXPO.

"Nu ne oprim din joaca atunci cand imbatranim. Imbatranim cand incetam sa ne mai jucam", spunea Bernard Shaw. START 2 PLAY cheama deci la distractie copiii de la 7 la 100 de ani. In noiembrie, in cei 1000 de metri patrati dedicati din Pavilionul C6, vizitatorii au la dispozitie zeci de standuri cu cele mai populare jocuri si jucarii, pop culture, tehnologii si gadgeturi revolutionare, carti, filme, echipamente sportive si de turism.

"START 2 PLAY este un eveniment imersiv, bogat in experiente pentru toate gusturile, organizat ca raspuns la cresterea exponentiala a pietei de jucarii din Romania, evaluata la aproximativ 160 de milioane de euro anual", spune Raluca Ganet, Event Manager Start 2 Play. "Prezentam zeci de branduri de jucarii si jocuri de top si divertisment intr-un weekend dedicat copiilor, adolescentilor, parintilor si tuturor celor in cautare de distractie. Cu premiere si lansari in exclusivitate, participantii pot descoperi si lua acasa jucariile viitorului".

La START 2 PLAY vizitatorii vor avea de ales intre zeci de jucarii electronice, boardgames, papusi si jucarii de plus, jucarii de colectie, jucarii lucrate manual, jocuri video si aplicatii, joaca pe afara, edutainment. In zona dedicata modelismului vor face furori ultimele modele de bolizi pe patru roti la scara miniaturala cu telecomanda, intr-o intrecere furioasa pe circuitul amenajat indoor, dar si o replica in marime naturala a unei masini de curse. In zona Playground Lego, cei mici si cei mari se pot juca in voie, creand amintiri si invatand ca viata e frumoasa. Piesa cu piesa, o vom aseza impreuna asa cum trebuie sa fie. La Astro Area, cei care vor sa descopere tainele universului sunt asteptati cu telescoape de ultima generatie. Pasionatii de Catan sunt asteptati la o batalie pe viata si pe moarte in zona dedicata acestui joc cu milioane de adepti la nivel mondial. Face-painting, jocuri cu animatori, si concursuri de umflat baloane vor face deliciul celor mai mici vizitatori.

Pasionatii de tehnologie si jocuri video pot testa la S2P jocuri populare dezvoltate in Romania sau recent lansate (de la first-person shooters la adventure puzzles). Mai mult decat sa testeze jocuri, le pot crea chiar ei, in Game Jam-ul organizat de Romanian Game Developers Association. Inscrierile pentru Game Jam vor incepe in curand pe siteul www.rgda.ro

Game jam-ul nu este insa singura oportunitate pentru elevii pasionati de competitii in tehnologie! Divergent Academy organizeza in cadrul START 2 PLAY un hackathon care le va testa cunostintele in programare, dar si capacitatea de problem-solving, oferind celei mai bune echipe un premiu pe masura! Inscrierile pentru Hackathonul Divergent Academy vor incepe in curand pe siteul www.divergentacademy.ro

Programul de vizitare este zilnic, sambata si duminica, 25 si 26 noiembrie, intre orele 10.00 si 19.00, zilnic. Biletele sunt disponibile la intrarea in Pavilionul C6 Romexpo, la pretul de 10 lei.