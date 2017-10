Romanii plecati la munca in Spania si Portugalia, invitati sa-si spuna povestile de viata intr-un spectacol de teatru

Pornind de la faptul ca in 2016, in Romania, existau cel putin 300.000 de copii cu parinti plecati la munca peste hotare, echipa proiectului doreste sa discute cu emigranti romani din Spania si Portugalia despre problemele vietii lor de zi cu zi si ii invita astfel sa ia parte la scrierea scenariului spectacolului.Toate interviurile vor fi confidentiale - cu acordul participantilor, exista posibilitatea de a fi traduse in engleza, iar ulterior postate anonim pe site-ul proiectului, tele-encounters.com Cei care doresc sa ia parte la procesul creativ pot trimite un mail de intentie la, iar echipa de proiect ii va contacta pentru a stabili un interviu fata in fata (cu echipele din Spania si Portugalia) sau prin Skype.Spectacolul va fi conceput si regizat de Marina Diana Hanganu si Ion Mircioaga, iar actori aflati in tari diferite vor reconstitui prin video call-uri universul parintilor si al copiilor care se vad doar prin Skype.Spectacolul va avea loc simultan in Murcia si Buzau, salile de teatru fiind conectate in timp real pe internet.Proiectul este co-finantat prin programul Europa Creativa al Uniunii Europene si realizat cu sprijinul Consiliului Judetean Buzau. Parteneri sunt Universitatea "San Antonio" din Murcia, Spania si Muncipalitatea din Lousada, Portugalia.