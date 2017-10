No Man's Land, o satira impotriva razboaielor de pretutindeni, se joaca joi la Festivalul National de Teatru

Desi, la o prima lectura, pare o piesa despre conflictul din fosta Iugoslavie, No Man's Land este, de fapt, o satira impotriva razboaielor de pretutindeni, dar si impotriva comunitatii internationale si a presei in goana dupa senzational si rating.No Man's Land este o adaptare scenica dupa un film premiat cu Oscar (No Man's Land de Danis Tanovic, Oscar pentru Cel mai bun film strain, 2001).In total, filmul lui Tanovic a obtinut 42 de premii, printre care Premiul Academiei Europene de Film pentru Cel mai bun scenariu, Premiul Cesar pentru Cel mai bun film artistic, Globul de Aur pentru Cel mai bun film strain.Regia spectacolului este semnata. Pentru rolul din No Man's Land,a fost nominalizat la Premiul UNITER pentru cel mai bun actor anul acesta. Alaturi de el, pe scena se afla tanarula si