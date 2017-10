VIDEO "Taste of Cement", un film despre muncitorii sirieni care lucreaza pe santierele din Beirut, deschide UrbanEye Film Festival

Festivalul ridica intrebari si invita la reflectie despre situatia migrantilor si refugiatilor, in sectiuneaFilmul din deschiderea festivalului, "Taste of Cement", face parte din aceasta sectiune, urmarind muncitorii sirieni ce lucreaza pe santierele din Beirut.Anul acesta, teme relevante pentru agenda publica globala, de la gentrificarea zonelor urbane si nevoia locuintelor sociale pana la reconfigurarile urbanistice, sunt atinse in sectiuneaDreptul la locuire si spatiu public si nevoia oraselor construite pentru cetateni, sunt problematici chestionate in filmele Dispossession: The Great Social Housing Swindle, Citizen Jane: Battle for the City siFestivalul propune la cea de-a patra editie si sectiuneadespre proiecte ambitioase, capodopere sau excentricitati arhitecturale menite sa gazduiasca cultura. AIn cadrul competitiei sunt selectate sase filme care vorbesc despre realitatile din Romania. Anul acesta, juriul care va desemna premiul este format din Vlad Petri (regizor), Catalin Olaru (critic de film) si Stefan Ghenciulescu (arhitect).

UrbanEye Film Festival Teaser 2017 from UrbanEye on Vimeo.