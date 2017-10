Mozaic Jazz Festival si experienta Eat Local, 10 – 12 noiembrie, Sibiu

Articol webPR

este modul prin care am ales, unindu-ne fortele intr-o initiativa privata, sa promovam patrimoniul local si sa venim in intampinarea titulaturii de Regiune Gastronomica Europeana pe care Sibiul o va detine in 2019, pe de o parte, si de a le oferi participantilor ocazia unor experiente gastronomice si culturale inedite, pe de alta parte.din incinta Redal Expo, spatiul de desfasurare al festivalului, va gazdui un bufet de unde participantii pot consuma din selectia de produse locale ingrijita de Eat Local. Producatorii locali sunt membri Slow Food si/sau Biocoop Sibiu, iar produsele vor fi insotite de bauturi de provenienta locala, ca de exemplu berea artizanala 1717, vin si tuica de la producatori locali certificati.Pe langa experienta culinara de la Redal Expo, vor fi organizate si brunch-uri in diferite zone pitoresti din apropierea Sibiului., incepand cu ora 11.30, se va organiza un, la 9 km de Sibiu, cu tematica "Slanina si ceapa", care va include diferite preparate reci, un fel principal, desert si bauturi nealcoolice, toate de provenienta locala. Acest brunch isi propune reinterpretarea unor retete traditionale sasesti din zona de sud a Transilvaniei. Brunch-ul va avea loc in curtea bisericii fortificate din Cristian sau in sura casei parohiale, in cazul in care conditiile meteorologice sunt nefavorabile. Pe langa faptul ca este o experienta culinara deosebita, brunch-ul le permite participantilor sa afle mai multe detalii despre istoria localitatii si vor avea ocazia sa viziteze biserica, turnul slaninii si turnul clopotnitei., de la ora 11.30, va avea loc un, la 3 km de Sibiu. Evenimentul se va desfasura in curtea bisericii fortificate de pe strada Podului sau in la scoala saseasca, in functie de conditiile meteorologice. Brunch-ul cu tematica "Flavours and Sounds of Transylvania", va avea un meniu vegetarian, ce va include preparate si bauturi de provenienta locala. Participantii la brunch vor avea ocazia sa asiste si la un concert de canto in biserica, cu melodii interpretate in romana, engleza, germana si latina. Amatorii de drumetii vor putea face o mica plimbare pe Dealul Gusteritei.Persoanele care doresc sa participe la brunch-uri se pot inscrie pe eat-local.ro. Taxa de participare este de 75 lei/persoana/brunch.Brunch Cristian "Slanina si Ceapa", sambata 11 nov. - https://eat-local.ro/event/3GWpmbkR5azJn4K/slnin-i-ceap Brunch Sibiu - Gusterita "Flavours and Sounds of Transylvania", duminica 12 nov. - https://eat-local.ro/event/q2VolejRRejNmGQ/flavours-and-sounds-of-transylvania-gusterita-sibiu-copy se va desfasura la, cel mai mare spatiu privat de evenimente si expozitii din Sibiu. Spatiul de desfasurare a evenimentului include zona de concerte, cu o capacitate de 300 de locuri, zona pentru jam sessions, bar si spatiu de lounge.este un eveniment care face parte din agenda culturala a Sibiului, reunind deopotriva artisti consacrati, de renume, precum si trupe si artisti noi, care vin cu elemente inedite in show-urile live pe care le ofera. La editiile anterioare, in cadrul Mozaic Jazz Festival au concertat nume ca Tord Gustavsen, Steve Coleman and Five Elements, Trilok Gurtu, David Krakauer, The Ploctones sau Jaga Jazzist.pot fi achizitionate prin Eventim, costul acestora fiind de 70 lei pentru un bilet de o zi sau 160 lei abonamentul pentru toate cele trei zile de festival.este cofinantat de catreMai multe detalii pe www.mozaicfestival.com