Proiect jurnalistic, artistic si social. De la viata in salbaticie la cea de premianti scolari - lansarea cartii "Acasa", de Radu Ciorniciuc (non-fictiune), pe 5 noiembrie, la MNAC

De la ora 19:00,(Scena9) va modera o discutie cu(Decat o Revista),(Dela0.ro) si(Casa Jurnalistului) despre modele de interventie sociala si dileme etice si profesionale in propria tranzitie a jurnalistului (de la documentare la implicare).In vara anului 2016, doi reporteri de la Casa Jurnalistului au inceput un reportaj despre Delta Vacaresti, cel mai mare parc natural urban din Europa Continentala. Aici, intr-o baraca improvizata, traia familia Enache - 16 oameni, dintre care 11 copii - izolata in inima Bucurestiului, fara acces la utilitati, educatie sau medici. Reporterii au sfarsit prin a derula o documentare pentru un film de lung metraj - Acasa - The Film - si un proiect social care a strans in jurul copiilor nenumarati voluntari si organizatii umanitare."Am scris mult despre oameni marginalizati si motivele pentru care nu sunt ajutati. Faptul ca am iesit din zona noastra personala si profesionala de confort - si am facut lucrurile despre care am tot scris ca nu se fac - ne-a ajutat sa intelegem mai bine cum putem ajuta lumea din jur. (...) Noi incercam sa demonstram ca daca exista o punte solida de comunicare intre tabere (amarati si autoritati), lucrurile pot functiona. Practic, asta vrem sa aratam cu proiectul Acasa. Ca prapastiile dintre oameni pot disparea daca invatam sa avem mai multa incredere unii in altii", spune jurnalistul Radu Ciorniciuc, intr-un interviu pentru IQads.Cartea "Acasa", pe baza careia se realizeaza si un film documentar, este deopotriva un produs jurnalistic, artistic si social. Cuprinde un text documentat pe parcursului unui an despre povestea iesita din comun a familiei Enache si o selectie de fotografii realizate de copii si de echipa de reporteri care le-a fost alaturi, prezentate sub forma unui album cu un design special.Profiturile incasate din vanzarea cartii vor fi directionate catre organizatia care administreaza fondurile pentru proiectul social Acasa, pentru sustinerea noii vieti a copiilor.Evenimentul de lansare este pregatit in parteneriat cu artisti si initiative care ofera o experienta complexa si complementara pentru povestea din carte, pentru care MNAC isi deschide special portile duminica, incepand cu ora 13:00.*Cei care doresc sa faca donatii suplimentare pentru copiii din Delta Vacaresti (controale medicale, educatie, chirie si multe alte nevoi) pot folosi acest cont: Asociatia Sens Pozitiv, Sediul social: Str. Rahmaninov nr. 46-48, Sector 2, Bucuresti Cont bancar: RO12 RZBR 0000 0600 0863 4050 Raiffeisen BANK, sucursala Mosilor.