webPR: O calatorie multiculturala

Editia a XXVIII-a a Festivalului de Dramaturgie Contemporana, organizat de Teatrul "Sica Alexandrescu" Brasov, va avea loc anul acesta pe parcursul a 10 zile, in perioada 10 - 19 noiembrie 2017. Incepand cu acesta editie, evenimentul de traditie organizat de institutia noastra impreuna cu Primaria Municipiului Brasov, propune publicului o noua abordare.





Teatre de renume din Republica Moldova, Marea Britanie, Ungaria si Franta au acceptat invitatia de participare la acest festival, transformand-ul intr-o manifestare multiculturala.





Ne dorim ca acest festival sa creasca in fiecare an si sa ajunga recunoscut pe piata culturala de arta si de activitati de gen festivalier, intrand intr-un circuit de comunicare si schimburi culturale la nivel international. Anul acesta, competitia va fi apreciata valoric de un juriu format din trei membri, personalitati marcante ale lumii teatrale, cu cariere universitare in invatamantul teatral. Este vorba despre eseistul, teatrologul si criticul literar, doamna Doina Modola, regizorul si scenaristul de teatru si film, Alexa Visarion si actorul Mircea Rusu; un juriu care emana maturitate artistica si discernamant teatral.





La aceasta editie ne axam pe dezvoltarea multiculturala a teatrului brasovean si speram la deschiderea pe care ne-o ofera cunoasterea stilurilor de joc si a expresiilor scenice moderne care se dezvolta acum in spatiul comunitar european. Tinta acestei editii a festivalului este o unitate in diversitate cultural-teatrala, pentru beneficiul comunitatii brasovene si dedicata publicului sau fidel.





Este o sarbatoare a teatrului si a orasului in care, prin expresie artistica, Teatrul "Sica Alexandrescu" va deveni, pentru zece zile, un pol de exprimare teatrala si o expresie a cosmopolitismului sau cultural, traditie pe care o are urbea insasi.





Sprijinul financiar acordat festivalului, ca subventie de catre municipalitate, prin Consiliul Local Brasov, a dovedit, daca mai era nevoie, o totala intelegere a importantei acestui eveniment teatral pentru viata culturala a orasului si a actului artistic.