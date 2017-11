MagicHOME - refugiul parintilor: Sute de vedete si oameni obisnuiti s-au implicat in campania de strangere de fonduri pentru un centru care sa gazduiasca familiile copiilor bolnavi de cancer din Romania. Cum se poate dona

Campania destinata strangerii de fonduria generat o mobilizare masiva inca de la debutul campaniei, pe 3 noiembrie. Printre cei care au ocupat scaunul din centrul Bucurestiului pentru a atrage atentia asupra suferintei parintilor copiilor bolnavi de cancer, care locuiesc luni intregi pe un scaun in salonul de spital, s-au numarat actori, oameni de televiziune, cantareti, sportivi si alte personalitati publice. Oana Pellea, Antonia, Marius Manole, Pavel Bartos, Inna, Horatiu Malaele, Andreea Esca, Amalia Enache, Anca Serea, Mihai Sora, gimnasta Monica Rosu, Ioana Macoveiciuc (Printesa Urbana), George Vintila sunt doar cativa dintre ei.Acestia "au locuit" pentru jumatate de ora sau mai multe ore pe un scaun amplasat in Galeria Galateca, pentru a atrage atentia asupra dramei parintilor bolnavi de cancer si pentru a incuraja donatiile. Printre cei care au venit la Galateca pentru a sprijini campania s-au numarat si oameni obisnuiti, medici care au stat pe scaun dupa o zi de garzi, mame sau apartinatori ai victimelor Colectiv."Parintii care nu isi permit cazare in afara spitalului, dar aleg sa fie alaturi de copiii lor pe toata durata tratamentului, trebuie sa treaca un adevarat test de rezistenta: dorm pe scaun, intr-un salon de spital, langa patul copilului, nu au conditii de igiena personala, putand folosi doar baia comuna, unde de cele mai multe ori nu exista un spatiu de dus, nu au unde sa isi spele hainele sau unde sa isi pregateasca o masa. Si chiar daca nici macar nu se gandesc la confort in acele momente, ci doar la accesul efectiv la tratament pentru copil, credem ca este rolul nostru sa ne gandim la confortul lor, atat fizic, cat si emotional, si sa le usuram sarcina atat de dificila de a-si ingriji copilul bolnav. In plus, pentru ca medicii cunosc de multe ori situatia materiala grea a familiilor, copiii sunt internati in spital, desi acest lucru nu este intotdeauna necesar, ceea ce creste exponential riscurile contractarii de catre copii a infectiilor nosocomiale", au declarat Vlad Voiculescu si Melania Medeleanu, fondatorii MagiCAMP si MagicHOME.In prezent, 2.500 de copii din Romania sunt tratati pentru afectiuni oncologice. Anual, sunt diagnosticate cu cancer 550 de cazuri. Copiii care sufera de cancer necesita ingrijiri medicale in clinici oncologice specializate in pediatrie, care sunt, de obicei, departe de domiciliu. Peste 70% provin din familii cu o situatie financiara modesta, iar costurile cazarii reprezinta principala cauza pentru care multi copii sunt diagnosticati tarziu, amana sau intrerup tratamentul sau consultatiile, ceea ce le scade dramatic sansele de vindecare.Centrul MagicHOME, localizat in Bucuresti in apropierea unitatilor de tratament (Institutul Oncologic Bucuresti si Institutul Clinic Fundeni), ofera gazduire gratuita, suport si alte facilitati familiilor cu copii diagnosticati cu cancer sau alte afectiuni grave, insa nu acopera nevoia reala de cazare si suport pentru copiii cu afectiuni grave si familiile acestora. In acest sens, MagicMakers a lansat o campanie de strangere de fonduri pentru finalizarea constructiei unui nou centru MagicHOME: Impreuna #PentruMagicHOME. Noul centru din Bucuresti va avea o suprafata de 700 de metri patrati si va putea gazdui intre 25 si 30 de persoane in fiecare zi, oferind aproape 10.000 de mese pe an.Pentru a strange fondurile necesare finalizarii centrului, sunt necesare in total 100.000 de SMS-uri. Oricine doreste sa doneze in cadrul campaniei o poate face trimitand cuvantul "MAGIC" la numarul 8844 (valabil in retelele Digi, Orange si Vodafone). Fiecare SMS este echivalentul unei donatii de 2 euro/lunar pentru Refugiul Parintilor copiilor cu afectiuni grave.In paralel, pentru a atrage atentia asupra problemei, pentru a-si arata solidaritatea si empatia fata de parinti si pentru a incuraja donatiile, oamenii ocupa non-stop un scaun din Galeria Galateca, din Strada C.A. Rosetti, nr. 2-3, de pe care nu se vor ridica pana nu se primesc cele 100.000 de sms-uri si, implicit, fondurile necesare finalizarii proiectului.Spatiul din Galeria Galateca unde este amplasat scaunul, simbolul campaniei, a fost amenajat astfel incat sa recreeze contextul din spital, de langa patul unui copil in tratament, in care se afla parintii care ajung sa "locuiasca" pe un scaun. Recuzita include un pat de spital cu perfuzii si pereti cu proiectii care redau gandurile acestor parinti si faptul ca nu este vorba de confort, ci efectiv de acces la tratamentul copiilor. Un counter va inregistra numarul de SMS-uri trimise, in timp real, iar oricine doreste sa se alature demersului se poate programa pe www.magichome.ro/refugiul pentru a ocupa scaunul rezistentei din galerie.