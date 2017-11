13 premiere nationale la HipTrip Travel Film Festival

Patru zile de festival, 15 filme, dintre care 13 in premiera nationala, 2 propuneri la Premiile Oscar, 5 documentare si o docu-fictiune, 2 filme romanesti si 17 tari implicate in realizarea lor. Asa arata, in cifre, selectia HipTrip Travel Film Festival 2017, care se va desfasura intre 23 si 26 noiembrie, la Cinema Union si Cinemateca Eforie din Bucuresti.Selectia din acest an a fost realizata de de criticul de film Catalin Olaru."Este un program din care fac parte 13 filme in premiera nationala, cu productii de Oscar, cu documentare relevante social si filme de la Venetia, Cannes, Berlin sau Rotterdam. In fond, fiecare film e o forma de calatorie si fiecare calatorie are filmul ei. Doar o metafora? Nu si la HipTrip, unde filmele se vad cu curiozitate de globetrotter si toate calatoriile sunt cu happy end," spune Catalin Olaru.Si pentru ca orice calatorie are nevoie de o busola si de cateva repere, filmele din selectia HipTrip au fost grupate pe sectiuni.aduce la Bucuresti, o poveste de dragoste care a cucerit publicul la Festivalul de la Locarno, acolo unde a fost prezentat in fata a peste 8,000 de oameni. Castigatorul premiului pentru cea mai buna imagine la Shanghai International Film Festival,este cel de-al doilea film in care regizorul Zhang Yang abordeaza subiectul culturii tibetane, dupa Cararile sufletului (Paths of the soul), prezentat in premiera nationala anul trecut in cadrul HipTrip Travel Film Festival.Sectiunea este completata de propunerea orasului-stat Singapore la Oscar 2018,, filmul din deschiderea HipTrip 2017.Din sectiuneafac parte castigatorul Marelui Premiu al Juriului la DOC NY,, - documentar etnografic si totodata mostra de cinema de arta - (The Hollywood Reporter) siaduce la Bucuresti propunerea Columbiei la premiul Oscar pentru cel mai bun film strain,, un hibrid intre drama si thriller, in care Ivan D. Gaona face intreaga dovada a flerului sau ca regizor de actori neprofesionisti (localnici din oraselul Guepsa, unde Gaona si-a filmat scurtmetrajele).HipTrip Travel Film Festival este un festival dedicat cinefililor dependenti de calatorii, precum si celor care cauta inspiratie pentru viitoare calatorii. Este un mod de a ne aminti ca filmul in sine este o calatorie deschisa oricui, care ne poarta in cele mai indepartate colturi ale lumii, prin viziunea cineastilor care l-au creat.Programul complet, aici.Pentru detalii suplimentare, urmareste site-ul www.hiptrip.ro Biletele pentru HipTrip Travel Film Festival vor fi disponibile pe www.eventbook.ro si in reteau de parteneri Eventbook.HipTrip Travel Film Festival este un proiect cultural co-finantat de Administratia Fondului Cultural National.