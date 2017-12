Judas Priest concerteaza la Bucuresti pe 22 iulie 2018

Judas Priest are peste 40 de ani de activitate, cu un Grammy castigat pentru 'Best Metal Performance' si cu ultimul material, 'Redeemer of Souls' pe prima pozitie in US Billboard Top 200.Trupa s-a format la inceputul anilor '70 in Birmingham de catre K.K. Downing si Ian Hill, carora li s-au alaturat Rob Halford si Glenn Tipton. Anii '80 au adus maturizarea formatiei cu albume precum 'British Steel', 'Point of Entry', 'Screaming for Vengance' si 'Defenders of the Faith'.Acum, Judas Priest pregateste un nou album care va fi lansat in prima parte a anului 2018.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Beraria H, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman si pe terminalele self-service ZebraPay din toata tara.Biletele au urmatoarele preturi, iar oferta earlybird este valabila pana pe 9 martie:- earlybird: 280 lei Cat A, 175 lei Cat B, 149 lei Cat C, 129 lei Cat D- presale: 300 lei Cat A, 195 lei Cat B, 169 lei Cat C, 149 lei Cat D- la intrare: 320 lei cat A, 210 lei Cat B, 189 lei Cat C, 159 lei Cat DCategoria A - cu loc pe scaun in tribuna VIP. (doar 1000 de bilete)Categoria B - fara loc, in fata scenei (doar 1000 de bilete)Categoriile C si D - in spatele categoriei B, fara loc (4000 de bilete)