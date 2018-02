Programul educational "Ajungem MARI" cauta 1.000 de voluntari: ​Sustine azi copiii din centre de plasament sa devina adultii responsabili si independenti de maine. Inscrie-te la voluntariat!

"Lucram in special cu copii din centre de plasament de stat, copiii care au suferit traume in urma institutionalizarii, a abandonului sau a separarii de familii. Copiii sunt minunati si au un potential pe care deseori nu il cunosc. In cei 3,5 ani de cand a inceput programul, ne-am dat seama ca una dintre principalele nevoi a copiilor este sustinerea lor pe termen lung. Pentru a le oferi asta si pentru a asigura continuitatea programului facem recrutari la fiecare 6 luni ca sa-i gasim pe cei 1.000 de voluntarii fara de care acest program nu ar putea continua" - spune Iarina Taban, director executiv si fondator Ajungem MARI.In prezent, in programul Ajungem MARI sunt peste 2000 de copii si tineri intre 3 si 20 de ani din 125 de centre sociale si de plasament.Voluntarii Ajungem MARI merg saptamanal timp de 3 ore in centrele de plasament pentru a sustine cu copiii sedinte interactive de pregatire scolara, ateliere creative sau ateliere de cultura generala, educatie pentru sanatate, educatie financiara sau educatie civica. Pe langa cunostinte, voluntarii le ofera copiilor incurajare, experiente frumoase, oportunitati, ii ajuta sa isi descopere pasiunile, sa isi dezvolte abilitatile si le transmit valori pentru o viata sanatoasa. Toate activitatiile au rolul de a le da copiilor incredere in ei si a le forma abilitati pentru a deveni adulti responsabili si independenti.Chiar daca mare parte dintre voluntari nu au experienta de lucru cu copiii, acestia vor participa la training-uri si vor fi consiliati de specialisti Ajungem MARI pe intreaga durata a modului de voluntariat.Voluntarii spun ca primesc de la copiii din centre mai mult decat ofera si fac apel la cat mai multi oameni sa li se alature si sa ii sprijine pe copii pe termen lung:"Eu cred ca merita sa fii voluntar. Desi nu aveam experienta cu copiii, dorinta de a impartasii cu ei experiente, dorinta de a ii cunoaste mai bine, de a ii incuraja, m-a facut sa imi doresc sa devin voluntar. Cred ca a fost o decizie foarte buna si experienta, o capeti pe parcurs. Partea frumoasa este ca devenind voluntari, nu numai noi ii ajutam pe copii. Si ei ne ajuta pe noi. Avem de invatat unii de la altii. Fiecare moment petrecut cu ei, ne invata sa fim mai rabdatori, sa ascultam mai mult si sa incercam sa nu judecam. La finalul intalnirilor, suntem rasplatiti cu imbratisari si zambete care ne incarca mereu pozitiv. Voi puteti fi pentru ei cele mai bune modele si ii puteti inspira. Pana la urma, acesti copii, reprezinta viitorul. Ei au nevoie sa fie acceptati, integrati si sa nu fie tratati diferit. Au nevoie de increderea si sustinerea noastra. Asadar, haideti sa le fim alaturi in numar cat mai mare si impreuna, sa ii ajutam sa AJUNGA MARI" - Ionela, voluntar in Bucuresti.Modulul de voluntariat dureaza 6 luni si incepe in aprilie. Pana atunci au loc inscrierile, training-urile despre nevoile copiilor si metode de lucru cu ei si repartizarea voluntarilor la centre in functie de program si disponibilitate. Inscrierea se face printr-un formular online , pana pe 15 februarie. Pe site-ul www.ajungemmari.ro , sectiunea Devino voluntar , puteti gasi mai multe detalii si pasii de inscriere.Ajungem MARI cauta 1.000 de voluntari in Bucuresti si 25 de judetele: Arad, Arges, Bacau, Braila, Bihor, Botosani, Brasov, Buzau, Constanta, Cluj, Dambovita, Dolj, Galati, Harghita, Hunedoara, Gorj, Iasi, Ilfov, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timis, Vrancea.____________________________este o organizatie non-guvernamentala ce are ca obiectiv facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la domenii cheie ale societatii.este principalul program al Asociatiei Lindenfeld si sustine educatia a peste 2000 de copii din centre de plasament si medii defavorizate din Bucuresti si 25 de judete prin mai multe proiecte, cel mai important fiind cel de recuperare scolara intr-un mod interactiv alaturi de peste 1000 de voluntari. Alte proiecte includ ateliere creative, workshop-uri, cursuri vocationale, iesiri recreative si educative, excursii, tabere, educatie financiara, consiliere vocationala si vizite de orientare profesionala, toate cu rolul de a le da copiilor incredere in ei si a le forma abilitati pentru a deveni adulti responsabili si independenti.