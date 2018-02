Teatrul Ion Creanga - Recomandari din laboratorul de povesti

Articol webPR

Daca v-am starnit curiozitatea, va invitam sa explorati o serie de experiente-povesti, proaspat iesite din laboratorul de basme al Teatrului Ion Creanga. Productii potrivite pentru fiecare tip de spectator: de la cei foarte mici, la parinti, unchi, matusi sau bunici.Doi oameni simpli (un mos si o baba, dupa cum spune povestea), macinati de singuratate, se hotarasc sa ia drept copil prima fiinta care le iese in cale. Atunci, soarta ii arunca mosului in drum un purcel. Desigur, nu orice fel de purcel, ci unul fermecat, care e capabil de fapte marete. Altfel de-ar fi, nu s-ar mai povesti.Craiasa Zapezii / Sursa: Teatrul Ion CreangaPovestea, care incepe cu "A fost odata...", vorbeste despre o iarna friguroasa, despre un orasel cat se poate de obisnuit si despre o faptura care incearca sa distruga echilibrul fragil al lumii. "Craiasa zapezii"nu este povestea clasica despre bine si rau, ci o lume cu personaje puternice si complexe, dialoguri cu mult umor si scene de actiune pline de suspans: o lume intr-un glob de cristal peste care ninge incet.Familia domnului Goe il invita pe profesorul Pricupescu sa il mediteze pe tanarul scolar. Goe nu este deloc cooperant, dar Pricupescu e unul dintre cei mai buni dascali, iar atunci cand este fortat de imprejurari, poate fi foarte creativ. Pe masura ce personajele se cufunda in poveste, granita dintre realitate si fantezie devine din ce in ce mai subtire, pana cand Goe ajunge in Tara caragialeasca a Minunilor.Oricine isi poate inventa propria poveste. Poate fi scrisa cu o privire, sau cu un gest, iar daca este scrisa cu pasiune, povestea va schimba universul. In acest spectacol fara cuvinte poezia miscarii predomina, iar spatiul versatil care se transforma in fata publicului va fermeca pe toata lumea, de la cei mai mici pana la giganti.ImpreLuna este povestea unei calatorii, din centrul Pamantului pana in inaltul cerului, in care intamplarile mai mult se simt decat se traiesc, in care luna e moale ca un burete si planetele asteapta rabdatoare sa fie descoperite. Un spectacol optimist despre texturile cu care este acoperita lumea, dar si despre tesatura din care este croita imaginatia.disponibile online, pe entertix.ro si myticket.roteatrulioncreanga.ro.Craiasa Zapezii / Sursa: Teatrul Ion Creanga