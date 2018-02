Liderii anului 2017, premiati la Gala Itsy Bitsy - Lideri pentru Liderasi

Articol webPR

Pentru ca liderii de azi inspira generatia de maine, Itsy Bitsy FM sustine proiectele si oamenii care ii ajuta pe copii, sa isi dezvolte leadershipul personal pentru a reusi in viata si premiaza liderii care sustin dezvoltarea celor mici prin proiecte de educatie, sociale, sportive, culturale, muzicale etc.Liderii care au primit trofeele Itsy Bitsy si au fost aplaudati aseara pe scena castelului din inima capitalei - Le Chateau sunt:, cea care a reusit sa creeze o comunitate de peste 40.000 de parinti in toata tara, care, intr-un mediu empatic si decent, se ajuta unii pe altii si primesc sfaturi de la specialisti, zi si noapte. Comunitatea LaPrimulBebe a depasit online-ul, avand la activ aproape 70 de evenimente cu peste 8.500 de parinti in sali din toata tara. De asemenea, Ana Nicolescu si Ela Craciun s-au remarcat in 2017 cu proiectele lor in social media., psihoterapeuta, coordonatoarea de programe de la Asociatia Salvati Copiii, vocea care trage mereu semnale de alarma si explica adultilor ce pot face mai bine pentru copii. Diana s-a implicat in numeroase proiecte pentru copii si parinti, de la campanii de prevenire a bullying-ului, pana la conferinte precum "Cultivarea inteligentei parentale prin curaj, compasiune si conectare". Alaturi de Diana Stanculeanu, in 2017 s-au remarcat ca lideri in parenting Mirela Horumba si Otilia Mantelers.. Fost ministru al sanatatii si medic implicat de multi ani in sustinerea bolnavilor de cancer, el a fondat MagiCAMP, pentru copiii diagnosticati cu cancer si a reusit sa mobilizeze mii de oameni in sustinerea proiectul MagicHOME, un refugiu construit pentru parintii copiilor bolnavi de cancer. In actiuni caritabile s-au mai remarcat in 2017 liderii: Cristiana Ionescu fondatoarea Edulier si Bogdan Tanasa, initiatorul Casa Share din Iasi., cea care a facut din alergat o adevarata moda, prin infiintarea Asociatiei Bucharest Running Club si prin evenimentele care aduna zeci de mii de alergatori din toata lumea, an de an. Cei care au reusit sa faca din sport nu numai o necesitate pentru dezvoltarea sanatoasa a copiilor, ci un mod de viata benefic intregii familii sunt si liderii: Raluca Fiser prin proiectul BikeFest si Ivan Patzaichin prin miscarea Rowmania a Asociatiei Ivan Patzaichin - Mila 23., cea care a transformat Opera Comica pentru Copii in locul preferat al familiilor din Bucuresti, care iubesc muzica, dansul, arta spectacolului pentru copii. Felicitari merita si liderii Adrian Gazdaru - directorul Teatrului Excelsior, Mihai Mitrica, Vlad Ilicevici si Laurentiu Bratan initiatorii Minimest by Animest, precum si Carmen Lopazan si Claudiu Maier fondatorii proiectului LittleImpro, prima trupa de teatru de improvizatie pentru copiii din Romania., cofondator si Director Executiv Teach for Romania, program care ofera sanse egale la o educatie de calitate si la o viata de calitate pentru fiecare copil din Romania. De asemenea, liderii in educatie care s-au remarcat in 2017 sunt: Irene Arsene - directoarea Editurii Curtea Veche si presedinta Asociatiei Curtea Veche, Maria Gheorghiu - cofondator si director executiv al Asociatiei OvidiuRo si Oana Moraru - fondatoare a Centrului Educational Helikon si al platformei educationale Voceaparintilor.ro., fondator al Voltaj Academy, scoala la care sute de copii din Bucuresti si Cluj fac cu pasiune muzica, invata sa cante, sa se exprime muzical, unde sunt indrumati sa isi gaseasca propriul stil muzical. In 2017, s-au mai remarcat, prin proiectele de activitati extrascolare pe care le conduc Adriana Alionte - fondatoarea Shakespeare School si Radu Anghel Vasilescu - Directorul General al Palatului Naional al Copiilor.La Gala Itsy Bitsy - Lideri pentru Liderasi au primit recunoastere si trei personalitati care au influentat viata a generatii si generatii de copii si parinti:, compozitor, orchestrator, profesor de muzica si instrumentist. Incepand cu anii '90, Virgil Popescu a compus peste 100 de cantece pentru copii,, dintre care cele mai cunoscute sunt piesele pentru emisiunea "Abracadabra"., regizor, scenarist, autor si profesor in arta papusariei. In cele peste 120 de spectacole de teatru regizate a dat viata personajelor din basme, aratand ca teatrul de animatie poate fi gustat la orice varsta. El a dus papusile si papusaria la rangul de opera de arta., actor exceptional in teatru, film si televiziune, o personalitate care s-a reinventat de-a lungul carierei sale, inspirand generatii intregi. Marcel Iures joaca intr-o piesa de teatru de animatie pentru copii si parinti la Craiova si a interpretat un rol remarcabil in filmul Octav, alaturi de copiii. Mai mult, este implicat in proiecte sociale, culturale si de mediu in organizatia Tasuleasa Social.La Gala Itsy Bitsy Lideri pentru Liderasi au mai fost decernate 5 premii speciale brand-urilor care au acordat o importanta deosebita educatiei copiilor si parintilor: Leadership in comunicarea parinti - scoala - Telekom Romania, Leadership in comunicarea parinti copii - Nivea, Leadership pentru educatie financiara - Banca Comerciala Romania, Leadership pentru implicarea civica - Lidl, Leadership pentru educatie moderna - Orange Romania.Mai multe informatii pot fi gasite pe www.itsybitsy.ro. Evenimentul a fost transmis LIVE pe pagina de facebook Itsy Bitsy.**************Despre ITSY BITSY - Brandul ITSY BITSY include singurul post de radio din Romania pentru parinti si copii, www.itsybitsy.ro si evenimente pentru timpul liber in familie. Itsy Bitsy FM emite in prezent in Bucuresti si in peste jumatate din teritoriul Romaniei. Itsy Bitsy a obtinut pentru parinti si copii si si copii zi libera nationala de 1 Iunie.