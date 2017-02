FOTO​ Incearca reteta saptamanii de la LIDL: Baba Ganoush, unul dintre cele mai populare aperitive din lumea araba

Material sustinut de LIDL​

- 2 vinete medii- 1/2 lingurita sare Castello- 50ml suc de lamaie- 40g tahini (pasta de susan) Mikado- 5 catei de usturoi tocati marunt- 30ml ulei de masline Primadonna- 50g iaurt natur in stil grecesc Pilos- 3 linguri patrunjel tocat- un praf piper KaniaCoacem vinetele in cuptor, pe plita sau la flacara deschisa, pana coaja se inegreste si miezul este moale. Daca la coacem in cuptor, incingem cuptorul la 180 grade C , asezam vinetele in tava cuptorului, pe hartie de copt si le coacem 35-40 minute, intorcandu-le de cateva ori. Odata vinetelele coapte, le trecem pe sub jet de apa rece 1 minut, pentru a le curata mai usor, apoi indepartam coaja si le scurgem foarte bine intr-o sita.Pasam vinetele si le amestecam cu restul ingredientelor. Puteti amesteca si in blender, folosind lama de plastic, cea care nu taie, pentru a nu obtine o consistenta prea fina.Servim Baba Ganoush alaturi de lipie, crackers Certossa sau felii integrale Rivercote. Pofta buna.

