FOTO Incearca reteta saptamanii de la LIDL: Fulgi de ovaz la borcan

Material sustinut de LIDL

50g fulgi de ovaz Crownfield

120ml lapte Pilos

60ml iaurt natur in stil gresc Pilos

o priza sare Castello

40ml miere sau sirop de artar Mcennedy

1 mar taiat cubulete

¼ lingurita scortisoara Mikado

10g nuci Alesto

10 boabe struguri

Ni se spune mereu ca “micul dejun este cea mai importanta masa a zilei” dar, din pacate, este una dintre mesele pe care o sarim cel mai des, din cauza lipsei de timp. Fulgii de ovaz la borcan sunt solutia perfecta pentru a avea micul dejun pregatit in fiecare dimineata: se pregatesc de seara si va asteapta in borcan, gata sa fie transportati pentru un mic dejun sanatos, pe drumul spre birou.Timp de preparare 10 minute, dificultate redusaIngrediente pentru 2 portii:Amestecam fulgii de ovaz cu laptele, iaurtul, sarea, mierea (sau siropul de artar) pana avem o compozitie bine legata. Adaugam si marul taiat cubulete, scortisoara si nucile. Distribuim compozitia obtinuta in 2 borcanele si le lasam la frigider peste noapte. Dimineata nu ne ramane decat se punem deasupra strugurii, sa infiletam capacul borcanelului si sa ne bucuram de un mic dejun plin de energie si super aromat. Este un mic dejun ideal si pentru copii si poate fi foarte usor transportat la scoala. Pofta buna!

