FOTO Incearca reteta saptamanii de la LIDL: Pate de linte cu ciuperci

o ceapa alba mica

150g ciuperci champignon brune

30g unt Pilos

100g linte verde Cornfarm

200g fasole boabe rosie Freshona

2 catei de usturoi tocati foarte fin

50ml ulei de masline Primadonna

o lingurita cimbru uscat Mikado

o lingurita sos soia Mikado

50g nuci Alesto

un praf sare Castello

un praf usturoi Mikado



Ingrediente pentru 6 portiiTimp de preparare 3 ore, dificultate medieIn primul rand fierbem lintea, in 2 litri de apa cu sare, pana boabele sunt moi, apoi o scurgem bine si o limpezim sub jet de apa rece. Lintea verde fierbe mai greu decat cea rosie, deci avem nevoie de 1-2 ore pentru a fierbe lintea. Puteti sa o fierbeti si in oala sub presiune, pentru a fierbe mai repede.Intr-o tigaie incapatoare topim untul. Adaugam o lingurita de ulei de masline si calim ceapa pana devine sticloasa. Adaugam ciupecile taiate feliute si le calim impreuna cu ceapa si usturoiul, sare, piper si cimbru, pana ciupercile sunt moi si apa pe care o lasa, scade complet.Scurgem fasolea din conserva si o spalam cu apa rece. Puteti folosi si fasole alba sau naut in locui celei rosii.Punem intr-un blender toate ingredientele: lintea, amestecul de ciuperci, fasolea, nucile si sosul de soia. Condimentam cu sare si piper dupa gust, avand in vedere ca sosul de soia este si el sarat. Cu blenderul pornit, adaugam si uleiul de masline, in fir subtire, pana obtinem consistenta dorita, cea de pate. Optional, dupa ce punem pateul in borcanel, putem topi unt, pe care il turnam intr-un strat subtire deasupra pateului.Servim pateul de linte cu felii de ciabatta proaspata sau felii de paine toast prajita. Pofta buna!

