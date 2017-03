FOTO Incearca reteta saptamanii de la LIDL: Briose sanatoase pentru micul dejun

Material sustinut de LIDL

12 oua mari

60ml lapte Pilos

20ml ulei de masline Primadonna

2 catei de usturoi

100g baby spanac

12 rosii cherry

o ceapa alba mare

100g mozzarella Lovilio

sare Castello dupa gust

piper Kania dupa gust



Ingrediente pentru 12 bucatiTimp de preparare 45 minute, dificultate redusaAvem nevoie de o tava pentru muffins, de preferinta de silicon sau foarte bine unsa cu unt. Puteti folosi si forme individuale din silicon sau aluminiu, pe care, la fel, le ungeti foarte bine.Intr-un bol mare batem ouale ca pentru omleta, impreuna cu laptele Pilos. Condimentam cu sare si piper dupa gust. Intr-o tigaie incapatoare, incingem uleiul de masline si calim ceapa alba taiata marunt, pana devine sticloasa. Punem si usturoiul trecut prin presa, tocat fin sau dat pe razatoare si le calim putin impreuna, amestecand des. Adaugam spanacul si il sotam impreuna cu ceapa si usturoiul 1-2 minute sau pana se inmoaie.Peste amestecul de oua punem mozzarella Lovilio data pe razatoare, amestecul de spanac, sare si piper dupa gust. Amestecam si distribuim compozitia in forme, astfel incat sa fie ¾ pline. Vor creste la copt datorita albusului din compozitie. Punem in fiecare briosa o rosie cherry si dam tava la cuptorul incins la 160°C timp de 20-25 minute.Lasam briosele sa se raceasca in tava 5 minute inainte de a le scoate si de a ne bucura de un mic dejun satios, gustos si mai ales sanatos! Pofta buna!

Incearca si: