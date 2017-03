FOTO Incearca reteta saptamanii de la LIDL: Paine integrala facuta in casa

Material sustinut de LIDL

500g faina integral Castello

350ml apa

7g drojdie uscata Belbake

2 linguri (30ml) ulei de masline Primadonna

1 lingurita (10g) sare Castello

1 lingura (15g) zahar brun Belbake

Ingrediente pentru o paine de casa de 800gIntr-un bol incapator, amestecam faina, sare si drojdia uscata. Facem o gropita in mijloc si turnam apa calduta, uleiul de masline, zaharul. Framntam timp de 10-15 minute sau pana avem un aluat omogen si elastic, care se dezlipeste de peretii vasului si de mana. Facem o bila de aluat, pe care o mutam intr-un bol curat, o acoperim cu folie alimentara si o lasam la dospit intr-un loc uscat si caldut, timp de 3 ore. Va recomand pentru dospire in general, sa tineti aluatul in cuptorul oprit, cu lumina pornita.Dupa cele 3 ore, scoatem aluatul pe planseta tapetata cu faina si il framantam din nou 10 minute, apoi ii dam forma pe care o dorim pentru paine, pe care o asezam in tava aragazului, pe hartie de copt si o lasam din nou la dospit o ora.Incingem cuptorul la 180°C si coacem painea 30-35 minute. Pentru o coaja mai crocanta, incingem cuptorul la 200°C.Painea integrala poate fi servita alaturi de delicioasa dulceata de zmeura Marible. Pofta buna!