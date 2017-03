FOTO Incearca reteta saptamanii de la LIDL: Salate de paste

Material sustinut de LIDL

300g farfalle integrale Combino

o vanata mare

o legatura de patrunjel

15 rosii cherry

15 masline negre Baresa

40ml ulei de masline Primadonna

sare Castello dupa gust

piper Kania dupa gust

50g nuci Alesto



Ingrediente pentru 4 portiiTimp de preparare: 45min, dificultate medieCoacem vanata pe plita sau in cuptorul incins la 180°C timp de 35-40 min sau pana vanata este moale. Trecem vanata coapta pe sub un jet de apa foarte rece, apoi o decojim. Scoatem pulpa de la vanata si o tocam foarte fin, cu un cutit de lemn. Daca doriti ca sosul sa aiba o consistenta mai cremoasa, puteti da vanata coapta prin blender.Amestecam vanata coapta, uleiul de masline, patrunjelul taiat marunt, nucile tocate grosier din cutit, sare si piper dupa gust. Fierbem pastele in minim 3 litri de apa cu sare, urmand timpul de fierbere de pe ambalaj. Scurgem bine pastele din apa in care au fiert si le limpezim cu apa rece. Amestecam pastele reci cu sosul de vinete, maslinele negre si rosiile cherry.Salata de paste este gata si rezista foarte bine timp de 2-3 zile la frigide. Pofta buna!

Incearca si: