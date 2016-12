Actorul roman Tudor Aaron Istodor, selectat in programul Shooting Stars al Berlinalei 2017

Timp de patru zile, intre 10 si 13 februarie, cei 10 tineri talentati vor avea parte de un program intensiv de intalniri cu agenti si directori de casting renumiti, membri ai International Casting Directors Network, producatori si regizori, sedinte foto, o conferinta de presa, totul culminand cu ceremonia de decernare a premiilor Shooting Stars, pe 13 februarie, in cadrul festivalului.Ceilalti noua actori din program, alesi dintre 26 de finalisti, sunt(Polonia),(Germania),(Italia),(Olanda),(Slovenia),(Danemarca),(Portugalia),(Suedia),(Letonia).(32 de ani), propus din partea Romaniei de Asociatia pentru Promovarea Filmului Romanesc (APFR), organizatorul Festivalului International de Film Transilvania, a impresionat juriul cu versatilitatea si naturaletea sa.Joaca in paralel in teatru si film si este absolvent al Universitatii de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" din Bucuresti, promotia 2009. Inca din timpul studentiei, a colaborat cu regizori precum Lucian Pintilie, Radu Muntean, Paul Negoescu. A jucat in trei filme semnate de Fanny Ardant (Rouges sont les reves, Cadences obstinees, Cenusa si sange), si in Domnisoara Christina, al lui Alexandru Maftei, iar cel mai recent rol al sau este cel din, regizat de Adrian Sitaru. A interpretat rolul lui Edward al II-lea in seria BBC The Plantagenets si poate fi vazut in spectacole pe scena Godot Cafe-Teatru sau a Teatrului Evreiesc de Stat din Bucuresti.Tudor Aaron Istodor este al saptelea actor roman care participa in programul Shooting Stars. In urma propunerilor facute de APFR, Romania a fost reprezentata pana acum de Cosmina Stratan (2014), Ada Condeescu (2013), Ana Ularu (2012), Dragos Bucur (2010), Anamaria Marinca (2008) si Maria Popistasu (2007).Shooting Stars a fost initiat in anul 1998, cu scopul de a incuraja star-system-ul european, un instrument esential in promovarea cinematografiei europene.Cel mai cunoscut program al retelei European Film Promotion, Shooting Stars este sustinut financiar prin programul Europa Creativa - MEDIA al Uniunii Europene si de catre membrii retelei. Editia din 2017 este sustinuta de urmatoarele asociatii si institutii membre: Danish Film Institute, German Films, Istituto Luce Cinecitta (Italia), National Film Centre din Letonia, EYE International (Olanda), Polish Film Institute, Instituto do Cinema e do Audiovisual I.P. / ICA (Portugalia), Asociatia pentru Promovarea Filmului Romanesc (Romania), Slovenian Film Center, Swedish Film Institute.