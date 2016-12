Actorul de origine romana Sebastian Stan va juca intr-un film biografic dedicat patinatoarei Tonya Harding, alaturi de Margot Robbie

Studioul Miramax a achizitionat de curand drepturile de difuzare a acestui lungmetraj, care va fi regizat de Craig Gillespie. Actrita Margot Robbie, devenita celebra in vara acestui an cu rolul din filmul "Suicide Squad", va fi si producator al peliculei, alaturi de Tom Ackerley, prin intermediul companiei lor, Lucky Chap.Scenariul a fost scris de Steven Rogers.Sebastian Stan va interpreta personajul Jeff Gillooly, sotul Tonyey Harding - separat de sportiva -, care a organizat atacul comis asupra rivalei sotiei sale, Nancy Kerrigan. Ulterior, Jeff Gillooly a dezvaluit ca el si Shawn Eckhardt - garda de corp a Tonyei Harding - l-au angajat pe Shane Stant pentru a-i fractura un picior lui Kerrigan, pentru ca aceasta patinatoare sa nu mai poata sa concureze la Jocurile Olimpice de iarna de la Lillehammer din 1994. Din fericire, Nancy Kerrigan a putut sa concureze in cele din urma la acea editie a Jocurilor Olimpice, unde a castigat medalia de argint.Tonya Harding a castigat in 1991 campionatul national de patinaj al Statelor Unite si s-a clasat pe locul al doilea la Campionatele Mondiale. Sportiva extrem de atletica, ea a devenit a doua patinatoare din lume care a reusit o saritura triplu Axel intr-un concurs oficial.In 1994, in urma scandalului generat de agresiunea comisa asupra lui Nancy Kerrigan, fost exlusa pe viata din toate competitiile oficiale de Asociatia de Patinaj Artistic din Statele Unite.Sebastian Stan a devenit celebru gratie rolului James Buchanan "Bucky" Barnes (alias Winter Soldier) in trei filme din franciza "Captain America" si va aparea anul viitor si in urmatorul film din franciza "Avengers", intitulat "Avengers: Infinity War".Starul de origine romana a aparut si in filmul SF "Martianul/ The Martian", al carui protagonist a fost Matt Damon.Sebastian Stan s-a nascut pe 13 august 1982, la Constanta. A parasit Romania la varsta de 8 ani, alaturi de mama sa, mutandu-se la Viena.Dupa alti patru ani, s-a mutat in Statele Unite, unde a studiat la Facultatea de Arte Mason Gross din cadrul Universitatii Rutgers. A studiat si un an la Shakespeare's Globe Theatre din Londra.Dupa multe roluri in televiziune, inclusiv in serialele "The Covenant" si "Gossip Girl", Sebastian Stan a primit un rol principal in 2009 in serialul "Kings", care i-a deschis usile marilor studiouri de la Hollywood.S-a remarcat in televiziune in serialul "Once Upon a Time" si miniseria TV "Political Animals", iar pe marile ecrane, in afara francizei Marvel, in filmele "Black Swan", "The Martian" si "Ricki and the Flash".In 2017, Sebastian Stan va putea fi vazut pe marile ecrane in lungmetrajul "Logan Lucky", regizat de celebrul Steven Soderbergh.