Zsa Zsa Gabor a fost desemnata Miss Ungaria in anul 1936 si a emigrat in Statele Unite in 1941.Zsa Zsa Gabor a jucat de-a lungul carierei in peste 70 de filme, printre care "Moulin Rouge", "Fata din Kremlin" si "Regina spatiului cosmic".A fost casatorita de 9 ori, a divortat de 7 ori, iar o casatorie a fost anulata.Unica fiica a actritei, Francesca Hilton, a murit in ianuarie 2015.