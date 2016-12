VIDEO Bill Murray, Scarlett Johansson si Edward Norton isi vor imprumuta vocile unor caini intr-o animatie regizata de Wes Anderson

Urmatorul proiect al cineastului, "Isle of Dogs", este un lungmetraj animat care va beneficia de vocile colaboratorilor sai obisnuiti, precum Bill Murray, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Frances McDormand, Bob Balaban si Edward Norton.Alaturi de acestia isi vor da concursul Yoko Ono, Scarlett Johansson, Courtney B Vance, Kunichi Nomura, Harvey Keitel, Akira Ito, Greta Gerwig si Liev Schreiber.Wes Anderson a anuntat, printr-un videoclip publicat miercuri, si lansarea unei competitii caritabile - pentru o donatie de 10 dolari, doritorii au sansa de a vizita studiourile. Intreaga suma care va fi donata va ajunge la Film Foundation a lui Martin Scorsese, care deruleaza un program de restaurare si protejare a peliculelor.Cel mai recent proiect cinematografic al lui Wes Anderson, "The Grand Budapest Hotel" (2014), a fost cel mai mare succes de casa al sau, generand incasari de 175 de milioane de dolari. Filmul a primit si patru premii Oscar. Pentru Craciunul din acest an el a realizat o reclama pentru H&M, cu actorul Adrien Brody. Spotul are peste 9 milioane de vizualizari pe Youtube.Wes Anderson, nascut pe 1 mai 1969, este regizor, scenarist, actor si producator de film american. Filmele sale sunt renumite pentru stilul narativ original si, mai ales, pentru calitatea vizuala a imaginii. Cineastul american a fost nominalizat de sase ori la premiile Oscar, pentru "The Royal Tenenbaums", "Fantastic Mr. Fox", "Moonrise Kingdom" si "The Grand Budapest Hotel", si de doua ori la Globurile de Aur. Pentru scenariul "The Grand Budapest Hotel" a primit un premiu BAFTA si Marele Premiu al Juriului la Berlin. "Moonrise Kingdom" (2012) i-a adus o nominalizare la Palme d'Or.