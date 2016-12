Insuficienta cardiaca, posibila cauza a mortii lui George Michael

Cantaretul britanic George Michael a murit seara trecuta, la varsta de 53 de ani, in resedinta sa din Oxfordshire.George Michael, pe numele sau adevarat Georgios Kyriacos Panayiotou, s-a nascut pe 25 Iunie 1963 si a devenit faimos in anii '80 ca membru fondator in trupa Wham!Talentul sau ca producator, cantaret, compozitor si muzica sa au facut din George Michael unul dintre cele mai bine vanduti artisti din lume. Inzestrat cu frumusete si cu o voce fina, el a devenit un favorit al concertelor pe masura ce a trecut de la idol al tinerilor la statutul de vedeta nemuritoare.Artistul a vandut de-a lungul carierei peste 100 de milioane de albume.