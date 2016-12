George Michael intentiona sa lanseze un nou album de studio in 2017

Potrivit International Business Times, George Michael compusese deja mai multe piese pentru urmatorul album de studio al sau, care ar fi trebuit sa fie primul material discografic lansat dupa discul "Symphonica" din 2014 - al saselea si, totodata, ultimul LP al cantaretului.Naughty Boy, care a avut mare succes cu piesele pe care le-a compus pentru Beyonce, Sam Smith si Emeli Sande, a dezvaluit vestea despre aceasta colaborare la inceputul lunii decembrie, intr-un interviu acordat pentru BBC."Are in lucru un album pe care il va lansa anul viitor, dar va colabora si la urmatorul meu album. Abia astept. Nu stiu exact la ce sa ma astept. Si, ca sa fiu sincer pana la capat, el (George Michael, n.r.) este mai misterios decat oricine altcineva, asasar sunt incantat si astept cu nerabdare sa lucrez cu el", a spus Naughty Boy.Cel mai recent material discografic lansat de George Michael se intituleaza "Symphonica" - un album live, in care artistul a fost acompaniat de o orchestra simfonica - si a aparut pe piata in 2014.Cantaretul George Michael a murit duminica, la varsta de 53 de ani, a anuntat agentul sau de presa, citat de BBC. Cantaretul britanic, care s-a lansat cantand in grupul pop Wham! din anii 1980 si si-a construit apoi o cariera de succes in calitate de artist solo, "a murit impacat in resedinta lui", potrivit agentului de presa al starului britanic.Insuficienta cardiaca este o posibila cauza a mortii lui George Michael, conform managerului sau, Michael Lippman, anunta CNN, care citeaza Press Association.De asemenea, Politia cerceteaza decesul artistului, considerandu-l "neasteptat, dar nu suspect".George Michael, al carui nume real a fost Georgios Kyriacos Panayiotou, s-a nascut pe 25 iunie 1963 la Londra si a vandut pe parcursul carierei sale de patru decenii peste 100 de milioane de albume.George Michael a devenit cunoscut dupa ce a infiintat duoul pop Wham!, alaturi de colegul lui de scoala Andrew Ridgeley, in anii 1980. Si-a construit apoi o cariera solo impresionanta si a lansat albume de mare succes, inclusiv materialele discografice "Faith" si "Listen Without Prejudice Vol.1".George Michael a avut sapte piese care au ajuns pe primul loc in topul din Marea Britanie si s-a clasat de opt ori pe prima pozitie in topul american Billboard Hot 100, iar printre cele mai cunoscute single-uri ale sale se numara cantece precum "Careless Whisper", "Faith", "Last Christmas", "Wake Me Up Before You Go Go", "Freedom", "I Want Your Sex", "Jesus to a Child, "Fastlove", "Spinning The Wheel", "Don't Let the Sun Go Down on Me" - un duet celebru cu Elton John - si "Killer (Papa was a rolling stone)".Artistul britanic a fost recompensat cu numeroase trofee, inclusiv cu doua premii Grammy, trei Brit Awards si trei American Music Awards.