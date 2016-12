Marti a murit actrita Carrie Fisher (60 de ani), care a jucat-o pe Printesa Leia in Star Wars, anunta Reuters, care citeaza revista People. Actrita (nascuta in 1956) a murit in urma unui atac de cord.Carrie Fisher a mai jucat in filmele The Blues Brothers (1980), Hannah and Her Sisters (1986) si When Harry Met Sally... (1989).Imagini de arhiva cu Carrie Fisher: