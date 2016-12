CRONOLOGIE Marii disparuti ai anului 2016 - David Bowie, Prince, Umberto Eco, Harper Lee, Leonard Cohen si George Michael

14 ianuarie: Actorul britanic Alan Rickman, interpretul personajului Severus Snape din franciza cinematografica "Harry Potter", a murit la varsta de 69 de ani din cauza unui cancer pancreatic.15 februarie: Actorul american de origine finlandeza George Gaynes, unul dintre protagonistii comediilor din seria cinematografica "Academia de Politie", a murit la varsta de 98 de ani.25 februarie: Tony Burton, un actor din distributia francizei "Rocky", in care a interpretat personajul Tony "Duke" Evers, a murit la varsta de 78 de ani.28 februarie: Actorul american George Kennedy, care a jucat in peste 180 de productii artistice si de televiziune, precum "Cool Hand Luke", pentru care a primit si un premiu Oscar, si filmele din seria "Naked Gun", a murit la varsta de 91 de ani.1 martie: Tony Warren, creatorul "Coronation Street", cel mai longeviv serial TV de tip "soap opera" din lume, a murit la varsta de 79 de ani.4 martie: Britanicul Tony Dyson, un expert in efecte speciale, care a creat robotul R2D2 din franciza "Razboiul stelelor/ Star Wars", a murit la varsta de 68 de ani in resedinta sa de pe insula malteza Gozo.10 martie: Cineastul britanic de origine germana Ken Adam, care a realizat scenografia filmului "Dr. Strangelove", de Stanley Kubrick, si a colaborat la sapte lungmetraje din seria "James Bond", a murit la varsta de 95 de ani.23 martie: Ken Howard, presedintele SAG-AFTRA (Sindicatul actorilor de la Hollywood), care a jucat in numeroase seriale TV de succes, precum "Dinastia" si "Verdict crima", a murit la varsta de 71 de ani.24 martie: Actorul de comedie Garry Shandling, devenit celebru in urma aparitiilor sale in numeroase talk-show-uri de televiziune si in calitate de protagonist al unuia dintre primele sitcomuri transmise de televiziunea prin cablu, "The Larry Sanders Show", a murit la varsta de 66 de ani.29 martie: Actrita americana Patty Duke, premiata cu Oscar pentru rolul Helen Keller din filmul "Miracol in Alabama/ The Miracle Worker", in 1963, a murit la varsta de 69 de ani.17 aprilie: Actrita americana Doris Roberts, una dintre protagonistele serialului de televiziune "Dragul de Raymond", a murit la varsta de 90 de ani.20 aprilie: Cineastul britanic Guy Hamilton, care a regizat patru filme din seria "James Bond", a murit intr-un spital din Mallorca, la varsta de 93 de ani.10 mai: Polonezul Gene Gutowski, supravietuitor al Holocaustului si producator al filmului "Pianistul" al lui Roman Polanski, a murit la Varsovia, la varsta de 90 de ani.24 mai: Actorul Burt Kwouk, cunoscut pentru rolul Cato, majordomul inspectorului Clouseau din filmele din seria "Pantera Roz", a murit la varsta de 85 de ani.6 iunie: Actrita americana Theresa Saldana, cunoscuta din filmul "Taurul furios/ Raging Bull", in care a jucat alaturi de Robert De Niro si Joe Pesci, a murit la varsta de 61 de ani.19 iunie: Actorul Anton Yelchin, cunoscut pentru rolul Chekov din franciza cinematografica "Star Trek", a murit la varsta de 27 de ani.27 iunie: Actorul italian Bud Spencer, protagonistul filmelor din seria "Piedone", a murit in resedinta lui din Roma, la varsta de 86 de ani.4 iulie: Regizorul iranian Abbas Kiarostami, recompensat cu trofeul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes din 1997 pentru filmul "Gustul cireselor", a murit din cauza unui cancer, la varsta de 76 de ani.19 iulie: Regizorul Garry Marshall, cunoscut pentru filme precum "Frumusica/ Pretty Woman" (1990) si "Frankie and Johnny" (1991), a murit la varsta de 81 de ani.17 august: Regizorul canadian Arthur Hiller, nominalizat la Oscar pentru filmul "Love Story", a murit la Los Angeles, la varsta de 92 de ani.29 august: Actorul Gene Wilder, cunoscut pentru rolurile din comedii precum "Producatorii/ The Producers", "Sei in flacari/ Blazing Saddles", "Willy Wonka si fabrica de ciocolata/ Willy Wonka and the Chocolate Factory" si "Nebuni de legat/ Stir Crazy", a murit la varsta de 83 de ani, in casa sa din Stamford (Connecticut), in urma unor complicatii survenite pe fondul maladiei Alzheimer.11 septembrie: Actrita si activista transgender Alexis Arquette, sora actorilor David, Rosanna si Patricia Arquette, a murit la varsta de 47 de ani.17 septembrie: Actrita Charmian Carr, interpreta personajului Liesl, fiica rebela a familiei Von Trapp din filmul "Sunetul muzicii/ The Sound of Music", a murit la varsta de 73 de ani.20 septembrie: Cineastul Curtis Hanson, premiat cu Oscar pentru scenariul filmului "L.A. Confidential", pe care l-a si regizat, a murit in resedinta lui din California la varsta de 71 de ani.26 septembrie: Cineastul american Herschell Gordon Lewis, supranumit "nasul filmelor gore", datorita peliculelor sale deosebit de sangeroase care au relansat genul horror in anii 1960, a murit la varsta de 87 de ani.28 septembrie: Agnes Nixon, creatoarea serialelor "One Life to Live" si "Destine secrete/ All My Children" difuzate de postul de televiziune ABC, a murit la varsta de 93 de ani.9 octombrie: Regizorul polonez Andrzej Wajda, recompensat cu Palme d'Or pentru filmul "Omul de fier" in 1981 si cu un Oscar pentru contributia adusa cinematografiei in 2000, a murit la varsta de 90 de ani.14 octombrie: Actorul si regizorul francez Pierre Etaix, premiat cu Oscar pentru "Heureux anniversaire" (1962), a murit la Paris, la varsta de 87 de ani.25 octombrie: Scenaristul de televiziune american Kevin Curran, care a colaborat la serialul animat "Familia Simpson/ The Simpsons" timp de 17 ani, a murit la varsta de 59 de ani.31 octombrie: Artistul rus Vladimir Zeldin, care a detinut titlul de "cel mai batran actor din lume in activitate", a murit la varsta de 101 ani, la Institutul de Urgente Sklifosovsky din Moscova.12 noiembrie: Actrita mexicana Lupita Tovar, protagonista a versiunii spaniole a filmului "Dracula" din 1931, in care rolul celebrului vampir a fost jucat de Carlos Villar, a murit in Los Angeles la varsta de 106 ani.6 decembrie: Actorul britanic Peter Vaughan, cunoscut pentru rolurile interpretate in serialele de televiziune "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" si "Porridge", a murit la varsta de 93 de ani.13 decembrie: Actorul canadian Alan Thicke, interpretul rolului principal din sitcomul "Growing Pains" si tata al cantaretului R&B Robin Thicke, a murit la varsta de 69 de ani.18 decembrie: Actrita Zsa Zsa Gabor, o adevarata legenda a Hollywoodului, cunoscuta pentru frumusetea si eleganta ei, dar si pentru cele noua casnicii ale sale - a fost la un moment dat casatorita cu fondatorul lantului hotelier Hilton -, a murit la varsta de 99 de ani.20 decembrie: Michele Morgan, una dintre cele mai cunoscute actrite din cinematografia franceza din secolul al XX-lea, a murit la varsta de 96 de ani.24 decembrie: Scenograful spaniol Gil Parrondo, recompensat cu doua premii Oscar, pentru filmele "Patton" si "Nicolae si Alexandra/ Nicholas and Alexandra" a murit la Madrid, la varsta de 95 de ani.27 decembrie: Actrita Carrie Fisher a murit la varsta de 60 ani de ani in urma unui stop cardiac. Carrie Fisher, interpreta Printesei Leia din seria "Star Wars", a intrat in stop cardiorespirator, pe 23 decembrie, cu doar cateva minute inainte ca avionul in care se afla, ce efectua o cursa pe ruta Londra - Los Angeles, sa aterizeze pe pista principalului aeroport din metropola americana. Artista a fost spitalizata de urgenta si conectata la aparate de mentinere a functiilor vitale.5 ianuarie: Pierre Boulez, un celebru compozitor si dirijor francez, a murit la varsta de 90 de ani.10 ianuarie: David Bowie, o legenda a muzicii pop-rock internationale, a murit din cauza unui cancer hepatic la doua zile dupa ce implinise varsta de 69 de ani. De ziua lui de nastere, pe 8 ianuarie, celebrul artist britanic si-a lansat ultimul album de studio, intitulat "Blackstar".14 ianuarie: Producatorul muzical Rene Angelil, sotul cantaretei Celine Dion, a murit la varsta de 73 de ani din cauza unui cancer.26 ianuarie: Cantaretul britanic Black (Colin Vearncombe), interpretul cantecului "Wonderful Life", a murit la varsta de 53 de ani, in urma unui accident de automobil.8 martie: George Martin, fostul producator si aranjor muzical al trupei The Beatles, a murit la varsta de 90 de ani. George Martin era supranumit adeseori "al cincilea Beatle".11 martie: Keith Emerson, cofondatorul si claparul trupei de rock progresiv Emerson, Lake & Palmer, a murit la varsta de 71 de ani. Artistul s-a impuscat in cap cu o arma de foc.16 martie: Cantaretul si dirijorul Frank Sinatra Jr., fiul celebrului cantaret si actor american Frank Sinatra, a murit la varsta de 72 de ani, in urma unui stop cardiac.2 aprilie: Saxofonistul de jazz Leandro "Gato" Barbieri, recompensat cu un premiu Grammy pentru coloana sonora a filmului "Ultimul tango la Paris", regizat de Bernardo Bertolucci, cu Marlon Brando si Maria Schneider, si care a inregistrat zeci de albume de-a lungul unei cariere de peste sapte decenii, a murit la varsta de 83 de ani.6 aprilie: Cantaretul american Merle Haggard, o legenda a muzicii country, a murit in ziua in care a implinit varsta de 79 de ani in orasul Palo Cedro din statul California.21 aprilie: Cantaretul american Prince, o legenda a muzicii pop internationale, a murit la varsta de 57 de ani, in urma unei supradoze de medicamente, in resedinta sa din statul Minnesota.21 aprilie: Muzicianul american Lonnie Mack, ale carui inregistrari instrumentale au influentat o serie de chitaristi celebri, precum Stevie Ray Vaughan si Jeff Beck, a murit la varsta de 74 de ani, in orasul Nashville din statul american Tennessee.24 aprilie: Cantaretul soul Billy Paul, interpretul piesei "Me & Mrs. Jones", a murit la varsta de 80 de ani.24 aprilie: Cantaretul congolez Papa Wemba, o legenda a muzicii africane, supranumit "regele muzicii rumba", a murit la varsta de 66 de ani, dupa ce si-a pierdut cunostinta pe scena, in timpul unui concert pe care l-a sustinut in Coasta de Fildes.19 mai: John Berry, unul dintre membrii fondatori ai grupului rap-rock Beastie Boys, a murit intr-un azil din orasul Danvers, din statul american Massachusetts, la varsta de 52 de ani.22 iunie: Compozitorul si dirijorul britanic Harry Rabinowitz, care a inregistrat coloanele sonore pentru peste 60 de filme, inclusiv pentru lungmetrajele "Carele de foc" si "Pacientul englez", a murit la varsta de 100 de ani.24 iulie: Soprana si actrita americana Marni Nixon, supranumita "vocea invizibila de la Hollywood", deoarece a realizat dublajul de voce pentru multe actrite din musicaluri celebre, a murit la varsta de 86 de ani.19 august: Managerul si producatorul muzical Lou Pearlman, creatorul grupurilor pop-dance Backstreet Boys si NSYNC, a murit la varsta de 62 de ani intr-o inchisoare federala americana.28 august: Cantaretul mexican Juan Gabriel, o legenda a muzicii latino-americane timp de peste patru decenii, a murit in urma unui infarct la varsta de 66 de ani.23 octombrie: Cantaretul britanic Pete Burns, solistul trupei Dead or Alive, a murit in urma unui infarct la varsta de 57 de ani.7 noiembrie: Compozitorul si interpretul canadian Leonard Cohen a incetat din viata, in somn, in resedinta lui din Los Angeles la varsta de 82 de ani. Celebrul artist nord-american suferea de cancer.18 noiembrie: Sharon Jones, o cantareata care a avut o contributie majora la revenirea in actualitate a stilului soul, prin intermediul grupului ei, Dap-Kings, a murit la varsta de 60 de ani.7 decembrie: Muzicianul britanic Greg Lake, solistul si basistul trupelor King Crimson si Emerson, Lake & Palmer, a murit la varsta de 69 de ani.11 decembrie: Cantareata macedoneana Esma Redzepova, supranumita "regina muzicii rome", una dintre primele artiste din Europa care au avut succes cantand in limba roma, a murit la varsta de 73 de ani.18 decembrie: Cantareata Leo Marjane, o vedeta a muzicii franceze din anii 1940, care a contribuit decisiv la introducerea jazzului in Franta, a murit la varsta de 104 ani.24 decembrie: Rick Parfitt, chitaristul trupei Status Quo, a murit intr-un spital din Spania la varsta de 68 de ani. Muzicianul britanic a decedat din cauza unei infectii severe, in urma unor complicatii medicale aparute dupa o accidentare la un umar. Artistul britanic a suferit un infarct in luna iunie, dupa un concert sustinut de grupul Status Quo in Turcia, si a fost nevoit sa se retraga apoi din turneul pe care formatia britanica l-a sustinut in aceasta toamna.25 decembrie: Cantaretul britanic George Michael a murit in resedinta sa din Londra la varsta de 53 de ani. Insuficienta cardiaca este o posibila cauza a mortii lui George Michael, conform managerului sau, Michael Lippman.18 ianuarie: Michel Tournier, personalitate de marca a literaturii franceze din a doua jumatate a secolului al XX-lea, a murit la varsta de 91 de ani. Celebrul scriitor a fost recompenat cu Marele Premiu pentru Roman al Academiei Franceze in anul 1967, pentru romanul "Vineri sau Limburile Pacificului", si cu prestigiosul premiu Goncourt in anul 1970, pentru volumul "Regele Arinilor".19 februarie: Scriitorul, filosoful si expertul in semiotica Umberto Eco, autorul celebrelor romane "Numele trandafirului" ("Il nome della rosa", 1980) si "Pendulul lui Foucault" ("Il pendolo di Foucault", 1988) a murit la varsta de 84 de ani.19 februarie: Scriitoarea americana Harper Lee, autoarea romanului-cult "Sa ucizi o pasare cantatoare" ("To Kill a Mockingbird"), a murit la varsta de 89 de ani.4 martie: Scriitorul american Pat Conroy, printre alte carui creatii se afla "Printul mareelor/Prince of Tides", roman publicat in 1986, a murit la varsta de 70 de ani, din cauza unul cancer pancreatic.26 martie: Jim Harrison, unul dintre cei mai prolifici scriitori americani contemporani, cel care a portretizat America rurala in operele sale, printre care romanul "Legendele toamnei", ecranizat cu Brad Pitt si Anthony Hopkins in rolurile principale, a murit la varsta de 78 de ani, in resedinta sa din Patagonia, o localitate din statul american Arizona.31 martie: Scriitorul ungar Imre Kertesz, supravietuitor al lagarului de la Auschwitz si laureat al premiului Nobel pentru literatura pe anul 2002, a murit la varsta de 86 de ani.6 iunie: Dramaturgul britanic Peter Shaffer, premiat cu Oscar pentru scenariul filmului "Amadeus" si autor al piesei de teatru "Equus", a murit la varsta de 90 de ani.27 iunie: Scriitorul si futurologul american Alvin Toffler, autorul mai multor carti de succes, care au inspirat numerosi lideri politici ai lumii, a murit in resedinta sa din Los Angeles la varsta de 87 de ani.14 iulie: Peter Esterhazy , unul dintre cei mai cunoscuti scriitori contemporani din Ungaria, a murit la varsta de 66 de ani, in urma unui cancer pancreatic.16 septembrie: Dramaturgul american Edward Albee, recompensat cu trei premii Pulitzer si autor al piesei de teatru "Cui i-e frica de Victoria Woolf?", pusa in scena pe Broadway in 1962 si adaptata pentru marele ecran in filmul omonim din 1966, cu Elizabeth Taylor si Richard Burton in rolurile principale, a murit la varsta de 88 de ani.13 octombrie: Dario Fo, un cunoscut dramaturg, scenarist si actor italian, laureat al premiului Nobel pentru literatura pe anul 1997, a murit, joi, la varsta de 90 de ani.20 noiembrie: Scriitorul si dramaturgul irlandez William Trevor, un maestru al prozei scurte, al carui nume s-a aflat de patru ori pe lista scurta de la prestigiosul premiu literar Man Booker, a murit la varsta de 88 de ani.25 decembrie: Scriitorul britanic Richard Adams, un cunoscut autor de carti pentru copii, precum "Watership Down", "Shardik" si "The Plague Dogs", in care animalele sunt personajele principale, a murit la varsta de 96 de ani.29 mai: Andre Rousselet, un apropiat al fostului presedinte francez Francois Mitterrand, fondator al postului de televiziune Canal+, care a fost lansat in 1984, a murit la varsta de 93 de ani.9 iulie: Jurnalistul american Sydney Schanberg, ale carui relatari despre teroarea si crimele Khmerilor Rosii din Cambodgia i-au adus un premiu Pulitzer si au inspirat pelicula "Campiile mortii / The Killing Fields", laureata cu Oscar, a murit la varsta de 82 de ani, in urma unui infarct.3 mai: Carl Fredrik Reutersward, unul dintre cei mai cunoscuti reprezentanti ai artei moderne din Suedia, autor al sculpturii pacifiste "Pistolul innodat", a murit la varsta de 81 de ani.25 iunie: Fotograful de moda Bill Cunningham, o veritabila legenda a cotidianului The New York Times, ale carui fotografii au imortalizat tendintele vestimentare care s-au manifestat in ultimele patru decenii pe strazile metropolei americane, a murit la varsta de 87 de ani.25 august: Creatoarea de moda Sonia Rykiel a murit la varsta de 86 de ani. Celebra creatoare franceza, supranumita "regina tricotajelor", suferea de mai multi ani de maladia Parkinson.30 august: Fotograful francez Marc Riboud, celebru pentru reportajele sale realizate in lumea intreaga si fost director al agentiei Magnum, a murit la varsta de 93 de ani.30 septembrie: George Barris, autorul ultimelor fotografii ale actritei Marylin Monroe, realizate pe o plaja din Santa Monica, in California, cu doar cateva saptamani inainte de decesul vedetei hollywoodiene, a murit la varsta de 94 de ani in resedinta sa din orasul Thousand Oaks.1 decembrie: Sculptorul senegalez Ousmane Sow, o personalitate proeminenta a artei contemporane, primul african acceptat in prestigioasa Academie de Arte Frumoase din Franta, celebru pentru creatiile sale reprezentand luptatori africani uriasi, a murit in Dakar la varsta de 81 de ani.22 decembrie: Franca Sozzani, redactorul-sef al revistei Vogue Italia timp de aproape 30 de ani, a murit la Milano, la varsta de 66 de ani.20 februarie: Peter Mondavi, un pionier al viticulturii din celebra regiune californiana Napa Valley, administrator al podgoriei Charles Krug, a murit la varsta de 101 ani.3 iunie: Fostul pugilist Muhammad Ali a incetat din viata la varsta de 74 de ani, dupa ce a fost internat la un spital din Phoenix cu probleme respiratorii. Muhammad Ali suferea de maladia Parkinson de peste trei decenii.10 iunie: Margaret Vinci Heldt, inventatoarea coafurii "Beehive" ("Stup de albine"), popularizata in anii 1960 de fosta prima doamna a Americii Jacqueline Kennedy si de actrita Audrey Hepburn, a murit la varsta de 98 de ani.6 august: Ivo Pitanguy, un chirurg plastician al carui talent a adus in clinica sa numeroase vedete din lumea intreaga, care l-au ajutat sa devina o legenda in Brazilia, o tara obsedata de frumusete, a murit la varsta de 90 de ani, la o zi dupa ce a participat la ceremonia de predare a tortei olimpice, la Rio de Janeiro.9 august: Gerald Cavendish Grosvenor, al saselea duce de Westminster, cel mai bogat dezvoltator imobiliar din Marea Britanie si prieten apropiat al familiei regale britanice, a murit la varsta de 64 de ani.16 august: Joao Havelange, fost presedinte al FIFA, a decedat la varsta de 100 de ani intr-un spital din Rio de Janeiro, din cauza unei pneumonii.16 octombrie: Valerie Hunter Gordon, inventatoarea scutecelor de unica folosinta, mama a sase copii, a murit la varsta de 94 de ani in resedinta ei din apropiere de orasul scotian Inverness.28 noiembrie: Jim Delligatti, creatorul celebrului preparat alimentar "Big Mac", unul dintre hamburgerii comercializati de reteaua de restaurante americane de tip fast-food McDonald's, a decedat la varsta de 98 de ani.23 decembrie: Vesna Vulovic, o insotitoare de bord care a detinut recordul in ceea ce priveste o cadere libera realizata de o fiinta umana de la cea mai mare inaltime din toate timpurile, dupa ce avionul in care se afla s-a dezintegrat la altitudinea de 10.000 de metri, a murit la varsta de 66 de ani.6 martie: Nancy Regan, sotia fostului presedinte american Ronald Reagan, care a detinut doua mandate la Casa Alba intre 1981 si 1989, a decedat la varsta de 94 de ani.2 iulie: Elie Wiesel, supravietuitor al Holocaustului si laureatal premiului Nobel pentru pace, un scriitor prolific si un aparator transant al drepturilor omului, a decedat la varsta de 87 de ani. Elie Wiesel, nascut in Romania, la Sighet, a publicat mai multe carti despre experienta sa in lagarele naziste, iar in 1986 a fost distins cu premiul Nobel pentru pace.28 iulie: Mahasweta Devi, o influenta scriitoare si activista indiana pentru drepturile omului, a murit la varsta de 90 de ani, intr-un spital din orasul Calcutta.28 septembrie: Shimon Peres, fost presedinte israelian si laureat al premiului Nobel pentru pace pe anul 1994, a decedat la varsta de 93 de ani, in urma unui accident vascular cerebral.23 octombrie: Tom Hayden, un celebru activist american care a militat impotriva razboiului din Vietnam, fost sot al actritei Jane Fonda, a murit la varsta de 76 de ani.25 noiembrie: Fostul lider cubanez Fidel Castro a incetat din viata la varsta de 90 de ani.5 martie: Ray Tomlinson, considerat creatorul e-mailului, a murit la varsta de 74 de ani.31 martie: Arhitecta britanico-irakiana Zaha Hadid, o personalitate a arhitecturii moderne, a murit la varsta de 65 de ani, in urma unei crize cardiace.15 mai: Andre Brahic, unul dintre oamenii de stiinta care au descoperit inelele planetei Neptun, a murit la Paris, la varsta de 73 de ani.2 august: Egipteanul Ahmed Zewail, primul cercetator arab care a castigat premiul Nobel si fost consilier stiintific al presedintelui Barack Obama, a murit la varsta de 70 de ani, in Statele Unite ale Americii. Ahmed Zewail a castigat premiul Nobel pentru chimie in anul 1999 pentru cercetarile sale din domeniul femtochimiei, o disciplina care studiaza reactiile chimice produse la scale de timp extrem de scurte.19 august: Medicul american Donald Henderson, un specialist in epidemiologie, coordonatorul campaniei mondiale de eradicare a variolei, a murit la varsta de 87 de ani.30 august: Joe Sutter, coordonatorul echipei de ingineri americani care au construit legendarul model de avion Boeing 747, la mijlocul anilor 1960, a murit la varsta de 95 de ani.8 decembrie: John Glenn, unul dintre cei mai cunoscuti exploratori ai secolului al XX-lea si, totodata, primul astronaut american care a ajuns pe orbita Terrei, a murit in statul Ohio, la varsta de 95 de ani.17 decembrie: Medicul Henry Heimlich, inventatorul tehnicii de salvare care ii poarta numele, a murit, la varsta de 96 de ani.23 decembrie: Piers Sellers, un astronaut de origine britanica, care a participat la trei misiuni pe Statia Spatiala Internationala (ISS), a murit vineri la varsta de 61 de ani din cauza unui cancer pancreatic.25 decembrie: Cercetatoarea americana Vera Rubin, specialist in astronomie, pionier in domeniul studiilor despre materia intunecata din Univers, al carei nume era adeseori citat pe lista favoritilor la premiul Nobel, a murit duminica la varsta de 88 de ani.