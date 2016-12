Arnold Schwarzenegger, in locul lui Donald Trump la show-ul "Apprentice", din 2 ianuarie: As vrea ca audienta mea sa fie ceva mai mare

Schwarzenegger promite ca va avea o abordare plina de umor la "The New Celebrity Apprentice", emisiune care va debuta cu noi concurenti-staruri.In varsta de 69 de ani, actorul - cunoscut pentru rolul din franciza "Terminator" - a spus ca a cerut ca show-ul de televiziune sa fie mutat de la New York in California."Chiar daca arata foarte dramatic si inspaimantator biroul din New York, era cam intunecat. Voiam sa vad totul mai luminos. Sunt o persoana foarte joviala si am un bun simt al umorului", a declarat Arnold Schwarzenegger reporterilor inainte de premiera. "Vreau sa-mi arat personalitatea. Trump a facut o treaba buna jucandu-si personalitatea", a mai spus el.Cei 11 ani petrecuti de Donald Trump, presedintele ales al Statelor Unite ale Americii, la "The Apprentice" si "Celebrity Apprentice" l-au lansat de la pozitia de afacerist newyorkez la figura administrativa. Peste 20 de milioane de americani urmareau cu regularitate show-ul in anii de inceput, iar audienta au scazut la aproximativ 6 milioane de telespectatori in 2015.Informatia ca Trump va detine rolul de producator executiv al emisiunii - ceea ce presupune anumite plati - a starnit un val de reactii in media, la inceputul lunii decembrie, cu privire la posibile conflicte de interese.Arnold Schwarzenegger a spus ca nu se asteapta ca Trump sa aiba un rol activ in show-ul TV si i-a luat apararea, facand o paralela cu tranzitia sa de la star de cinema la politician in 2003."Eu sunt noua gazda. Sper sa ma potrivesc cu ce a facut el si sa continui acest program de succes... As vrea ca audienta mea sa fie ceva mai mare decat a lui", a mai afirmat Schwarzenegger.Intre consultantii noului show se numara miliardarul Warren Buffett, Steve Ballmer, fost CEO Microsoft, si fostul supermodel Tyra Banks.Printre cei 16 concurenti se afla cantaretul Boy George, fostul solist al trupei Motley Crue, Vince Neil, pugilista Laila Ali si vedeta de televiziune Nicole "Snooki" Polizzi.Donald Trump folosea sintagma "Esti concediat!", insa Schwarzenegger nu a dezvaluit ce anume va spune cand va decide ca un concurent sa paraseasca emisiunea si ca privitorii vor descoperi ce a ales."Esti terminat? Hasta la vista, baby? Considera asta ca fiind un divort? Sunt multe, multe, replici pe care le pot lua. Asta este minunat cand ai avut o cariera bogata in film", a completat el.