​VIDEO Mariah Carey a facut playback, de Anul Nou, in Times Square: Nu va fi mai bine de atat

Mariah Carey a incercat fara succes sa atinga notele hitului sau "Emotions", dupa ce in urma unei defectiuni tehnice publicul a remarcat faptul ca facea playback.Problemele au continuat si pe parcursul melodiei "We Belong Together". In timp ce inregistrarea rula, ea a renuntat sa mai cante.Un incident de acest tip este foarte rar intalnit la o televiziune nationala, mai scriu jurnalistii americani. Mariah Carey, star pop, fenomen al anilor 1990, care a castigat cinci premii Grammy din 34 de nominalizari, a sustinut ultimul show inainte de miezul noptii in cadrul "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest", transmis de ABC."Nu putem auzi", a spus ea la inceputul piesei "Emotions", in fata a peste 1 milion de persoane adunate sa vada coborarea sferei de pe cladirea din Manhattan.Stand nemiscata, cu o mana in sold, in timp ce muzica se auzea, Carey a spus publicului ca nu a fost facuta o proba de sunet adecvata pentru recitalul ei. "O sa cantam", a adaugat ea. Vedeta nu a putut insa sa atinga notele si, aparent, uitase versurile."Am ratat cate ceva, dar este ceea ce este", a spus ea. "Sa lasam publicul sa cante", a mai afirmat.ABC a facut cadre separate cu multimea din Times Square cand Mariah Carey a inceput un moment coregrafic. La un moment dat, cantareata parea ca se apara: "Incerc sa fiu un bun sportiv".La final, publicul a aplaudat-o. "Asta a fost", a spus ea, facand o pauza pentru efect, "uimitor".A parut ca lucrurile s-au remediat odata cu "We Belong Together", insa o alta problema s-a ivit. Mariah Carey s-a oprit din cantat, iar inregistrarea a continuat. "Nu va fi mai bine de atat", a spus ea si a parasit scena.Cauza defectiunii tehnice nu a fost clarificata imediat. Dupa recital, Carey a publicat pe Twitter un mesaj in care a incercat sa dea explicatii, incheiat cu un emoji care exprima tristete. "Sa aveti un an nou fericit si cu sanatate! Sa inchinam pentru a ajunge de mai multe ori cap de afis in 2017", a incheiat ea.Mariah Carey, nascuta pe 27 martie 1970, a devenit cunoscuta pe plan mondial la scurt timp dupa ce si-a lansat albumul de debut, in 1990, sub indrumarea lui Tommy Mottola, directorul casei de discuri Columbia, cu care s-a casatorit in 1993. Dupa divortul de Mottola, in 1997, a inceput sa introduca elemente hip-hop in piesele sale, insa popularitatea ei a inceput sa scada in 2001, dupa ce a parasit Columbia Records. A revenit in atentia publicului in 2005, cu un nou album pop, care a impresionat publicul si criticii de specialitate. De-a lungul anilor, albumele sale s-au vandut in peste 200 de milioane de copii pe plan mondial, iar artista americana a castigat numeroase trofee prestigioase, inclusiv cinci premii Grammy.