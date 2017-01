Echipa cantaretei Mariah Carey da vina pe organizatori pentru recitalul dezastruos din noaptea de Revelion

Shit happens \uD83D\uDE29 Have a happy and healthy new year everybody!\uD83C\uDF89 Here's to making more headlines in 2017 \uD83D\uDE02 pic.twitter.com/0Td8se57jr — Mariah Carey (@MariahCarey) 1 ianuarie 2017

Carey, in varsta de 46 de ani, si-a exprimat, duminica, pe Twitter, dezamagirea fata de prestatia sa artistica din timpului recitalului de Revelion din Times Square, care a avut serios de suferit din cauza unor probleme tehnice si a fost intens criticat pe retelele de socializare in prima zi a anului., a scris Mariah Carey in mesajul publicat duminica pe contul de Twitter, alaturi de un emoticon prin care si-a exprimat dezamagirea."Un An Nou fericit, cu sanatate, tuturor!", a adaugat vedeta care nu a uitat sa mentioneze, in gluma, ca ciocneste un pahar pentru a fi "si mai mult" in centrul atentiei in 2017.Managerul vedetei, Stella Bulochnikov, a impins lucrurile mai departe declarand pentru Us Magazine ca Mariah Carey a anuntat de trei ori compania de productie ca are o problema tehnica., a spus Bulochnikov adaugand ca "Mariah le-a facut o favoare" si ca aceasta "a fost cea mai mare vedeta de acolo", iar compania nu a reusit sa se achite de obligatii in mod corespunzator.Concertul din New York al vedetei a fost programat chiar inainte de trecerea in noul an, insa cei aproape doua milioane de petrecareti prezenti in Times Square si multe alte milioane care au urmarit transmisiunea la televizor si pe internet au asistat la un recital Mariah Carey cu totul neasteptat, in care vocea ei celebra a lipsit aproape in totalitate.Diva americana nu a reusit sa isi aminteasca versurile celebrului sau hit "Emotions", in lipsa monitoarelor care nu au functionat. In timpul piesei, artista inconjurata de dansatori s-a aratat jenata de situatie si a solicitat echipei tehnice sa remedieze problema, insa acest lucru nu s-a intamplat, asa ca vedeta a rugat publicul sa cante in locul ei.Nicole Perna, o alta membra a echipei artistei, a acuzat compania de productie ca ar fi "aranjat" lucrurile astfel incat Mariah Carey sa esueze pentru a obtine audiente mai bune, arata DPA. "Ea nu s-a "eschivat" in acel moment si l-a luat foarte in serios", a precizat Perna pentru Billboard.Firma producatoare a spectacolului de Revelion din Times Square, Dick Clark Productions, si-a aparat reputatia intr-un comunicat de presa amintind ca realizeaza evenimente televizate in direct de 50 de ani si ca defectiuni tehnice se petrec "foarte rar" in timpul recitalurilor televizate amintind ca nu are nici o implicare in "provocarile" asociate cu prestatia lui Carey.O sursa anonima din cadrul companiei de productie, citata de Billboard, a declarat ca artista nu a facut repetitii inaintea recitalului in ciuda faptului ca a avut destul timp pentru acest lucru si ca "totul functiona" din punct de vedere tehnic, mai arata DPA.Producatorul audio Robert Goldstein din cadrul Maryland Sound International, care a lucrat la acest eveniment, a declarat pentru New York Times ca toate monitoarele si castile audio "functionau perfect".Prestatia artistica a cantaretei a fost luata in deradere pe scara larga pe retelele de socializare, unii utilizatori scriind chiar ca anul 2016 a facut o ultima victima: cariera lui Mariah Carey.