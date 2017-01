Criminalul in serie Charles Manson, cunoscut drept "cel mai periculos om in viata", a fost spitalizat

Potrivit Los Angeles Times, faimosul criminal cu o svastica tatuata pe frunte, a parasit inchisoarea Corcoran din Central Valley, California (vestul Statelor Unite) in stare grava.La randul sau, site-ul TMZ, dedicat vietii celebritatilor, a relatat ca Manson a fost transportat de urgenta la un spital din Bakersfield, principalul oras din regiune, in urma unor probleme gastro-intestinale.O purtatoare de cuvant a Departamentului californian al penitenciarelor, Terry Thornton, nu a comentat aceste relatari, precizand ca legile federale interzic oferirea de informatii cu privire la starea de sanatate a detinutilor sau la deplasarile acestora in afara centrului de detentie.Chestionata de AFP, Thornton a recunoscut insa ca Manson este in viata.Unul dintre cei mai cunoscuti criminali din Statele Unite, Manson este inchis de peste 40 de ani pentru o serie de crime, printre care uciderea lui Sharon Tate, sotia regizorului polonez Roman Polanski, la acel moment insarcinata in opt luni si jumatate.Charles Manson a fost condamnat la moarte, alaturi de patru dintre discipolii sai, in august 1969, pentru uciderea a sapte persoane, insa ulterior pedepsele lor au fost comutate in inchisoare pe viata.Criminalul a facut o cerere de eliberare anticipata in 2012, care i-a fost refuzata. El trebuie sa astepte acum pana in 2027 pentru a putea face o noua cerere.