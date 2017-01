​Angelina Jolie a acceptat sigilarea documentelor de divorţ si a celor ce privesc custodia copiilor

In urma cu o luna, actorul Brad Pitt a introdus in instanta o procedura de urgenta prin care a solicitat sigilarea documentelor de divort, afirmand ca dezvaluirea detaliilor ar dauna copiilor minori ai cuplului, insa un judecator a respins judecarea cauzei in regim de urgenta.Actorul a introdus o noua motiune la finalul lunii decembrie si presa americana afirma ca Angelina Jolie a fost de acord cu sigilarea documentelor si a tututor informatiilor aferente cazului, pentru ca acestea sa nu fie dezvaluite in public, potrivit TMZ.com.In ultimele acte depuse, Pitt spune ca "Angelinei ii lipseste autocontrolul" si ca dezvaluirea detaliilor intime din viata pe lor si a copiilor este un act de inconstienta, potrivit revistei People. Tot Pitt ar fi spus ca Jolie a compromis imaginea celor sase copii pe care ii au impreuna.Angelina Jolie a depus actele de divort in luna septembrie anul trecut, dupa o presupa disputa violenta intre Brad Pitt si fiul cel mare al cuplului, Maddox, la bordul unui avion privat.Jolie a primit custodie unica, in timp ce Brad Pitt beneficiaza de drept de vizita sub supravegherea unui psiholog.Relatia celor doi actori a inceput in 2004, s-au casatorit in 2014 si au impreuna sase copii Maddox, in varsta de 15 ani, Pax, 12 ani, Zahara, 11 ani, Shiloh, 10 ani, si gemenii in varsta de 8 ani Knox si Vivienne.