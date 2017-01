Activisti pentru legalizarea marijuanei vor sa distribuie 4.200 de jointuri la ceremonia de investire a lui Donald Trump

Apoi, manifestantii vor merge la National Mall, unde va incepe protestul real. "Mesajul principal este ca e timpul sa fie legalizat consumul de canabis la nivel federal", a declarat Adam Eidinger, fondatorul DCMJ, un grup de rezidenti din Washington, care a introdus si a contribuit la obtinerea Initiativei 71, un document istoric in istoria tribulatiilor oraganizatiilor care doresc legalizarea drogului.Initiativa 71 a atestat drept legala posesia a cel mult 2 uncii de marijuana. Mai mult, Initiativa 71 a acordat dreptul cetatenilor districtului sa creasca si sa ofere marijuana, dar nu s-o vanda.Eidinger este ingrijorat, totusi, ca toate aceste progrese vor fi in van pentru viitoarea administratie prezidentiala, deoarece presedintele ales Donald Trump l-a desemnat procuror general al SUA pe Jeff Sessions."E un tip care recent, in aprilie, a spus ca are in vedere impunerea vehementa a legii federale privind marijuana in toata tara. Sessions a spus marijuana este periculoasa", a declarat Eidinger.Marea "distributie" de marijuana, pusa la cale de DC Cannabis Coalition este legala, atata timp cat se petrece pe teritoriul Washingtonului. Vor fi distribuite 4,200 de jointuri, asigura Eidinger.