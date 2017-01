Jojo Catalina Grama si Paul Ipate au devenit parintii unei fetite pe nume Zora Maria

Fetita are 3,150 kg si 48 de cm, iar medicul le-a spus parintilor ca fetita lor merita un 10 cu felicitari.“Zanuta noastra a venit pe lume! Zora e delicata ca Degetica si cuminte asa cum numai pruncii din povesti sunt. Eu si Paul ne simtim binecuvantati si fericiti ca totul a fost bine si lin si ca ne putem strange in sfarsit in brate minunea de fetita. Le multumim din toata inima tuturor celor ce ne-au fost alaturi in acest moment plin de emotie”, scrie Jojo.Jojo Catalina Grama se considera cea mai fericita mamica din lume acum ca o are si pe Zora, iar acasa o asteapta Achim, fiul ei de 5 ani si jumatate.“Iubesc si sunt iubita asa cum nu am mai fost vreodata si am cele mai frumoase comori din lume de la A la Z: pe Achim si pe Zora.:)”, marturiseste actrita privindu-si fetita cum “doarme linistita cu obrajorii ei de petale”, asa cum descrie pe blogul personal