Actorul Ryan Reynolds va primi titlul "Barbatul anului 2016" din partea Universitatii Harvard

Trofeul, atribuit de cea mai veche organizatie teatrala din istoria Statelor Unite, va fi inmanat actorului Ryan Reynolds la finalul unei parade spectaculoase, in Cambridge, Massachusetts.Asociatia Hasting Pudding Theatricals din cadrul Universitatii Harvard atribuie in fiecare an titlurile "Femeia anului" si "Barbatul anului", unor artisti celebri, care s-au remarcat nu doar in actorie, ci si in teatru sau in alte domenii.Hasty Pudding, cea mai veche organizatie teatrala universitara din Statele Unite, compusa din artisti amatori, a fost infiintata in 1795.Castigatorii primesc o oala aurita cu budinca, potrivit unei traditii ce dateaza din primul an de infiintare a acestei organizatie, cand 21 de studenti de la Harvard au stabilit ca fiecare membru nou trebuie sa aduca "o oala cu budinca" la intrunirile organizatiei.Castigatorii participa la o parada oficiala, mergand pe jos sau urcati pe un car alegoric, costumati in diverse personaje, purtand peruci si sustinand la final un discurs care trebuie sa fie amuzant.In 2016, titlul de "Barbatul anului" a fost atribuit actorului Joseph Gordon-Levitt. Printre castigatorii din anii precedenti se numara actorii Chris Pratt, Neil Patrick Harris si Robin Williams.Titlul de "Femeia anului" urmeaza sa fie anuntat in zilele urmatoare. Anul trecut, acesta a revenit actritei Kerry Washington, protagonista serialului TV "Scandal".Ryan Rodney Reynolds, nascut pe 23 octombrie 1976 in Vancouver, este un actor de film si televiziune canadian. El a devenit cunoscut pentru rolul din serialul "Two Guys and a Girl", precum si pentru relatiile pe care le-a avut cu vedete precum Scarlett Johansson, de care a divortat in 2010, si Blake Lively, cu care este casatorit din anul 2012.Actorul canadian a jucat in filme precum "Deadpool", care a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, in februarie 2016, cu incasari record de 135 milioane de dolari, thrillerul SF "Green Lantern 3D: Protectorul Universului", precum si "Daca as fi...tu", "Vrei sa te insori cu mine?" si "Asii din maneca".In aprilie 2016 Ryan Reynolds a fost inclus, alaturi de Idris Elba si cantaretul hip-hop Drake, intr-un top dedicat celor mai eleganti barbati din lume in 2016, intocmit anual de jurnalistii revistei GQ. In acest top au mai fost inclusi actorii Tom Hardy si Eddie Redmayne si cantaretii Future, Diplo si Harry Styles.In decembrie 2016, starul canadian a fost recompensat cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood.