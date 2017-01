VIDEO Faimosul circ Barnum se inchide dupa 146 de ani de activitate

Circul, numit oficial Rigling Bros. and Barnum and Bailey Circus, in urma unei suite de fuzionari, a explicat ca nu mai poate supravietui financiar, ca urmare a costurilor si al declinului vanzarilor de bilete, mai ales dupa ce au fost nevoiti in 2015, in urma presiunilor sustinatorilor drepturilor animalelor de a retrage elefantii, un punct central al spectacolelor.La deschiderea sa, circul Barnum, care calatoare prin Statele Unite, era celebru nu doar pentru specacolele sale, ci si pentru "curiozitatile" pe care le expunea. PT Barnum, supranumit "printul sarlatanilor", nu ezita sa expuna giganti din Islanda, femei din Patagonia, persoane de statura mica, etc... Circul a expus chiar si o "sirena de Fiji" care era, de fapt, torsul unei maimute cusut de coada unui peste.Pana in ziua de astazi, circul Barnum ramane unul dintre cele mai mari circuri din lume.Activistii pentru drepturile animalelor au salutat decizia, vazand-o drept un exemplu pentru "marile circuri care inca provoaca suferinta animalelor" si "un semn ca timpurile se schimba", potrivit asociatiei Oameni pentru tratamentul etic de animale (PETA).Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus va vizita, in perioada urmatoare, 30 de orase diferite din Statele Unite, inainte de spectacolul sau final programat pe 21 mai in Uniondale, in apropiere de New York.