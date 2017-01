VIDEO Madonna, la Marsul Femeilor: M-am gandit mult sa arunc in aer Casa Alba/ Secret Service va incepe o investigatie

Cu caciuli sau palarii roz pe cap, peste doua milioane de persoane, majoritatea femei, au participat sambata, in Statele Unite, la "Marsurile femeilor" , organizat pentru apararea drepurilor civile si impotriva presedintelui republican Donald Trump, potrivit AFP.La Marsul Femeilor de la Washington mai multe vedete au tinut discursuri anti-Trump.Actrita Amy Schumer a fost cea care a prezentat-o pe Madonna la protestul femeilor de la Washington."Bine ati venit la revolutia dragostei, la rebeliune, la refuzul nostru de a accepta aceasta noua epoca a tiraniei. Nu suntem doar noi femeile in pericol, ci toti cei marginalizati", a spus Madonna.Cantareata a continuat indemnand multimea sa nu renunte la lupta, sa fie uniti."Binele nu a castigat alegerile, dar binele va invinge in final. Suntem departe de final, cu acest mars incepe povestea noastra. Revolutia incepe aici, cu lupta pentru dreptul de a fi liber, de a fi egali. Sa marsaluim impreuna in intuneric si sa le aratam ca nu ne e frica, ca nu suntem singuri, ca nu renuntam, ca este o putere in unitatea noastra", a transmis ea femeilor aflate la protest.Madonna a continuat cu unul dintre cele mai dure discursuri la adresa noii conduceri de al Casa Alba."Detractorilor care cred ca acest mars nu va duce la nimic: "Fuck you!", a strigat ea. "Este inceputul unei schimbari care se cere, care cere sacrificii, care ne va indemna sa facem alegeri diferite", si le-a strigat celor prezenti: "Sunteti pregatiti?", i-a intrebat ea pe manifestanti. "Da, suntem pregatiti", au raspuns multimile."Sunt furioasa. M-am gandit sa arunc in aer Casa Alba", a adaugat cantareata. Dar stiu ca asta nu va schimba nimic. Nu putem cadea prada disperarii. Trebuie sa ne iubim unul pe altul, altfel murim. Aleg dragostea. Sunteti de acord cu mine?", si le-a cerut manifestantilor sa strige: "Alegem dragostea!", au continuat femeile.Madonna a cantat in final piesa "Express Yourself", dar si o alta dedicata noii guvernari de la Casa Alba - "I'm Not Sorry".Ca urmare a discursului dur al cantaretei, Secret Service a transmis ca o va cerceta pe Madonna, potrivit DailyMail