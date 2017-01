Lungmetrajul "Toni Erdmann", o coproductie cu participare romaneasca, nominalizat la premiul Oscar pentru film strain

La categoria "cel mai bun film strain" au fost nominalizate lungmetrajele "Land of Mine" (Danemarca), "A Man Called Owe" (Suedia), "The Salesman" (Iran), "Tanna" (Australia) si "Toni Erdmann" (Germania).In 2016, premiul Oscar aferent acestei categorii a fost atribuit lungmetrajului "Fiul lui Saul/ Saul fia", din distributia caruia caruia a facut parte si Levente Molnar, actor la Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca.Pelicula "Toni Erdmann" (Germania-Austria-Romania), al carei producator roman este Ada Solomon, a fost recompensata la sfarsitul anului 2016 cu premiul LUX, acordat de Parlamentul European.Acest film a castigat numeroase trofee si distinctii in actualul sezon al premiilor cinematografice hollywoodiene, fiind nominalizat si la Globul de Aur pe 2017.Filmul a avut mare succes in randul spectatorilor de la Festivalul de Film de la Cannes 2016 si a fost lansat in Romania pe 21 octombrie.Acest lungmetraj reprezinta propunerea Germaniei pentru o nominalizare la premiile Oscar. Filmul ii are in distributie pe Peter Simonischek si Sandra Huller, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Trystan Putter, Hadewych Minis, Lucy Russell alaturi de actorii romani Vlad Ivanov, Ingrid Bisu, Alexandru Papadopol si Victoria Cocias."Toni Erdmann", prezentat si la Les Films de Cannes a Bucarest, in prezenta regizoarei, spune povestea unui tata excentric, ajuns la pensie si pus mereu pe glume, care hotaraste sa ii faca o vizita surpriza fiice sale, o femeie de cariera care lucreaza la un proiect important ca strateg corporatist in Bucuresti.In luna decembrie, "Toni Erdmann" a fost marele castigator la cea de-a 29-a gala a premiilor decernate de Academia de Film Europeana (EFA), organizata in orasul polonez Wroclaw. Acest lungmetraj s-a impus la toate cele cinci categorii de premii la care a fost nominalizat - "filmul european al anului", "regizorul european al anului" (Maren Ade), "scenaristul european al anului" (Maren Ade), "actorul european al anului" (Peter Simonischek) si "actrita europeana a anului" (Sandra Huller).Nominalizarile pentru cele 24 de categorii de la premiile Oscar 2017 sunt anuntate la ora transmiterii acestor informatii, prin intermediul unui streaming video, de artisti laureati si nominalizati la premiile Oscar, precum Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman si Ken Watanabe, alaturi de Cheryl Boone Isaacs, presedinta Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences / AMPAS).Cea de-a 89-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 26 februarie la Dolby Theatre din Los Angeles. Gala va fi transmisa in direct de postul american ABC si va fi difuzata in peste 225 de tari si teritorii din intreaga lume.Evenimentul va fi prezentat de Jimmy Kimmel.