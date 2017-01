Mesajul unui hacker celebru pentru Donald Trump: Schimba-ti setarile de securitate pe Twitter

Ghicirea adresei de mail a unei persoane este intotdeauna primul pas pe care il fac hackerii atunci cand incearca sa acceseze un cont ilegal.

Potrivit lui WauchulaGhost, presedintele, vicepresedintele si prima doamna din Statele Unite sunt vulnerabili in fata hackerilor din cauza unei setari de siguranta de pe Twitter.In acest sens hackerul a contactat un jurnalist de la CNN pentru a-i atrage atentia asupra acestor probleme de securitate in conturile de Twitter ale familiei Trump.Jurnalista Laurie Segall spune ca timp de trei zile a incercat sa intre in contact cu Casa Alba, trimitand mai multe e-mailuri, inclusiv cateva adresate lui Dan Scavino, specialist in retele de socializare din departamentul de Comunicare al presedintelui Donald Trump, pentru a obtine o reactie fata de afirmatiile hackerului.@POTUS, @FLOTUS and @VP - conturile de Twitter ale presedintelui, primei doamne si vicepresedintelui american - sunt mai vulnerabilecare solicita utilizatorului sa furnizeze un numar de telefon sau o adresa de e-mail atunci cand doreste sa isi modifice parola, explica hackerul.Actualele setari de securitate pentru aceste trei conturi de Twitter permit oricarui internaut sa acceseze comanda "forgot password" ("parola uitata") si sa tasteze in casuta ce apare pe ecran numele celor trei conturi - @FLOTUS, @POTUS sau @VP.Apoi pe ecran apare mesajul "am gasit urmatoarele informatii asociate contului dumneavoastra" si afiseaza o adresa de e-mail, partial redactata, la care va fi trimis un link pentru recuperarea parolei.WauchulaGhost spune ca a putut sa completeze literele lipsa."Pentru noi nu este deloc greu sa ne dam seama cum este scrisa acea adresa de e-mail. Am piratat peste 500 de conturi ale Statului Islamic", a declarat hackerul pentru CNN.Totodata, acesta a dezvaluit ca i-a luat mai putin de 20 de minute sa ghiceasca adresa de mail pe care prima doamna o foloseste pentru a-si accesa contul de Twitter."Tot ce trebuie sa faci e sa ghicesti e-mailul. Iar eu sunt mai degraba foarte bun la asa ceva. Apoi verifici daca e-mailul exista cu adevarat. In acel moment capturezi contul de e-mail, resetezi parola de Twitter si boom! Asta e. Am control asupra contului presedintelui. Nu spun ca voi face asta. Ha! Ha! Dar aceste lucruri sunt chiar usor de facut pentru anumiti oameni", a declarat WauchulaGhost pentru CNNTech intr-un mesaj privat pe Twitter.CNN a incercat sa contacteze Casa Alba si biroul lui Dan Scavino, fara sa primeasca un raspuns.