Madonna a inceput demersurile pentru a adopta inca doi copii din Malawi

Cantareata americana nu a facut inca un anunt in acest sens, insa informatia a fost confirmata de tribunalul din Lilongwe.''Tribunalul studiaza o cerere pentru a determina daca Madonna poate adopta sau nu doi copii. Procedura de adoptie necesita o hotarare judecatoreasca'', a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al tribunalului.Conform presei locale, Madonna s-a prezentat personal miercuri la tribunalul din Lilongwe, impreuna cu doi copii mici, pentru a fi audiata.Potrivit procedurii, vedeta va trebui sa astepte o saptamana decizia tribunalului.Madonna a mai adoptat doi copii din Malawi, un baiat, David Banda, in 2006 si o fata, Mercy James, in 2009.Madonna mai are alti doi copii, Lourdes si Rocco, din relatiile cu Carlos Leon si Guy Ritchie.Aceasta a intemeiat in 2006 fundatia ''Raising Malawi'' care sustine ca a platit milioane de dolari pentru finantarea orfelinatelor si a altor institutii pentru protectia copiilor din Malawi.