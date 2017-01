A murit actrita Mary Tyler Moore, in varsta de 80 de ani

Cunoscuta actrita, Mary Tyler Moore, in varsta de 80 de ani, a incetat din viata miercuri, avandu-l alaturi pe sotul ei, Dr. Robert Levine.Mary Tyler Moore a fost o actrita americana, cunoscuta pentru rolul sau din "The Mary Tyler Moore Show" (1970-1977), in care a jucat rolul lui Mary Richards, o femeie singura de trezeci si ceva de ani care lucra ca producator de stiri locale din Minneapolis si pentru rolul din "The Dick Van Dyke Show" (1961-1966), in care a intruchipat-o pe Laura Petrie, o fosta dansatoare, gospodina, sotie si mama.